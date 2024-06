Scrisoarea care anunta ca Liviu Dragnea a ajuns la capat de drum in PSD. Tudose si Badalau au castigat o batalie importanta

Din 2015, de cand e presedintele PSD, Liviu Dragnea nu s-a confruntat niciodata cu o revolta in partid. In mod informal, puterea lui a disparut in data de 8 ianuarie 2018, la un an de cand PSD a castigat alegerile parlamentare, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului.

Intrunirea anuntata pentru desemnarea unui nou ministru al Apelor si Padurilor s-o inlocuiasca pe Doina Pana, care a demisionat din motive de "sanatate", s-a transformat intr-o contestare a presedintelui Liviu Dragnea si declansarea procesului de preluare a puterii de catre o "conducere colegiala", cum anunta senatorul Niculae Badalau intr-o scrisoare-manifest citita in fata colegilor.

La conferinta de presa de dupa incheierea sedintei, Liviu Dragnea a sustinut in fata jurnalistilor ca nu a citit scrisoarea si ca stie "vag" ce contine, desi documentul prezentat de liderul baronilor locali reprezinta, in opinia mea, noul program politic al partidului care va genera si noul program de guvernare al PSD.

S-a intamplat o minune!

Alianta dintre Mihai Tudose si Niculae Badalau va duce, in opinia mea, destul de rapid la izolarea presedintelui PSD. Acesta va incerca sa reziste, dar in jurul sau au ramas tot mai putini soldati credinciosi.

Trecerea zgomotoasa a vocalului Codrin Stefanescu din tabara lui Dragnea in cea a lui Tudose, sustinand organizarea unui congres extraordinar, arata tendinta centrifuga care se manifesta in interiorul PSD.

"Pas cu pas, partidul nostru a acceptat suspendarea democratiei interne, iar acest lucru a fost o eroare pe care trebuie sa ne-o asumam. Credibilitatea si eficienta guvernarii le putem castiga doar prin renasterea democratiei interne, prin dialog onest, transparenta si responsabilitate.

Primul pas este sa consideram legitime si opiniile cu care nu suntem de acord, sa abandonam iluzia falselor unanimitati".

Mihai Tudose, premierul Romaniei, a reusit sa-l puna in umbra pe Liviu Dragnea si sa-i conteste pozitia de lider al partidului - Foto: Hepta.ro

Pentru cineva ca Liviu Dragnea, care a castigat in 2015 presedintia PSD fara a accepta niciun contracandidat de teama de a nu-i fi contestata dominatia totala asupra partidului, un astfel de mesaj suna mai rau ca o condamnare la inchisoare.

PSD n-a avut niciodata o "democratie interna". In perioada lui Ion Iliescu exista un "sfat al batranilor comunisti" - Brucan, Barladeanu, Martian, dar acestia nu au contestat niciodata liderul, aveau, mai degraba, rol de consilieri care asigurau trecerea de la comunism la "democratia originala" instituita dupa 1990.

De atunci, lucrurile au mers din rau in mai rau, dar ca principiu de baza, presedintele PSD detinea controlul absolut asupra partidului. Discutia de azi despre democratizarea interna a formatiunii social-democrate suna pentru multi membri ca declansarea unei revolutii, una care, in opinia mea, se va opri la fel de brusc cum a inceput in momentul in care va fi ales un nou presedinte al partidului.

Cele doua optiuni pentru Dragnea

"Trebuie refacuta comunicarea dintre conducerea centrala si organizatiile locale prin prezentarea si explicarea proiectelor guvernamentale. Viata de partid trebuie sa renasca, nu o putem lasa acaparata de activitatea guvernamentala sau de cea din Parlament.

Sistemul de videoconferinte trebuie repus in functiune pentru a sti ce gandesc membrii si simpatizantii PSD", se arata in scrisoarea citita de senatorul Badalau.

Aparitia unui astfel de document reprezinta, in opinia mea, o contestare publica a lui Liviu Dragnea care, in acest moment, are doua optiuni: fie lupta sa-si pastreze influenta, iar atunci PSD se destrama din cauza ca polul Tudose-Badalau are resursele si sustinerea liderilor locali ai formatiunii, fie demisioneaza din functia de presedinte al partidului si de la conducerea Camerei Deputatilor, ramanand la mila partidului si asteptand vremuri mai bune.

Scrisoarea lui Badalau nu este un document facut pe genunchi, scris in graba de niste pucisti care isi incearca norocul pentru a pune mana pe partid.

Manifestul politic e structurat pe teme principale si listeaza toate esecurile actualei conduceri. Scriitura ingrijita si prezentarea unor solutii pentru iesirea din criza a PSD arata ca acest document este unul analizat si negociat in cadrul unei echipe care si-a asumat, cel putin informal, sa-l izoleze pe Liviu Dragnea.

Efectul devastator al protestelor

"Dupa experienta protestelor de strada de anul trecut, trebuie sa ne asumam si erorile noastre. Chiar daca, pe fond, proiectele PSD in domeniul Justitiei sau al fiscalitatii sunt corecte si necesare, ele nu au fost intotdeauna eficient comunicate, oferindu-le un motiv de protest si unor oameni de buna credinta, nu doar protestatarilor de profesie", scrie in documentul prezentat in Comitetul Executiv.

Aceasta referire la proteste reprezinta confirmarea oficiala a presiunii generate de "obsesia" lui Liviu Dragnea de modificare a Legilor Justitiei.

Aceasta aventura in care a aruncat partidul a provocat daune mari, in opinia mea, aproape imposibil de reparat in timpul ramas pana la alegerile prezidentiale.

A impinge partidul pe o cale orientata total impotriva opiniei publice si a partenerilor strategici si institutionali a reprezentat o alegere sinucigasa.

Nu stiu daca, dupa acest nou program politic al PSD, partidul si reprezentantii sai vor decide sa respecte regulile jocului si sa accepte ca ei, ca alesi, nu sunt deasupra celorlalti cetateni, dar e limpede ca destinul politic al celui mai mare inamic al sistemului democratic de dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana se apropie de sfarsit.

Scrisoarea lui Badalau

Prezentarea motivelor pentru care e nevoie de o reforma in partid

Criza de resurse umane din interiorul partidului

Erorile slabesc increderea in partidul nostru, scrie Niculae Badalau

Nevoia unei "conduceri colegiale"

Izolarea PSD pe plan international a devenit o problema importanta

"Dorim sa determinam inceperea unui proces de dezbatere interna"

