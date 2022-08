Si socialistii europeni critica Legile Justitiei: E complet inacceptabil! Guvernul de la Bucuresti se afla pe un drum periculos

Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune ca actiunile Parlamentului privind Legile Justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata".

El se arata "absolut sigur ca evenimentele din prezent sunt cel putin un motiv pentru Comisia Europeana sa se gandeasca mai bine daca e timpul sa deschida o procedura de infringement".

"Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat membru al UE sa incerce sa devina mai bun din aceasta perspectiva, dar in Romania se intampla pe dos.

Incet-incet, ne obisnuim cu asta, vedem ce se intampla in Polonia, vedem evolutiile din Ungaria, trendul este de slabire a sistemului judiciar. Este complet inacceptabil. Cred ca e bine ca pe de o parte publicul din Romania si pe de alta parte sapte tari europene i-au spus clar Guvernului de la Bucuresti ca se afla pe un drum periculos", a declarat europarlamentul german, la RFI Romania.

Intrebat daca crede ca Romania risca sanctiuni europene, dupa model polonez, el a spus ca evenimentele din prezent sunt cel putin un motiv pentru Comisia Europeana sa arunce o privire mai atenta asupra situatiei, sa se gandeasca mai bine daca e timpul sa deschida o procedura de infringement.

Ads

De asemenea, intrebat daca va discuta cu reprezentantii PSD, el a raspuns: "In primul rand, e clar ca atunci cand asemenea lucruri sunt facute intr-un stat membru, discutia la nivel european nu trebuie sa tina cont de apartenenta politica. Valorile europene nu sunt negociabile, nu au nimic de-a face cu stanga sau dreapta ori cu numele partidului care conduce tara respectiva (...). Deci e clar ca trebuie sa avem o discutie in Parlament, e clar ca si in familia politica va trebui sa avem o asemenea discutie, dar pentru mine (...), este evident ca e important ca in orice stat membru baza legala pentru lupta impotriva coruptiei si a spalarii banilor sa fie imbunatatita si nu din contra. Iar din ce citesc eu despre Romania, indiferent ce partid conduce aceasta tara, mi se pare ca se intampla exact opusul a ceea ce trebuie facut".

Ads