Dragnea da inapoi: Nu am spus ca in afara de plangerea mortului nu mai e si alta

Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat, joi, ca stie si de existenta la dosarul sau privind referendumul a unei plangeri penale facute de Romica Parpalea, el aratand ca nu intelege de ce a ramas la dosar si plangerea facuta de un om care a decedat, dupa ce a aparut cea a unuia in viata.

Solicitat sa comenteze aparitia unor informatii referitoare la faptul ca in dosarul sau exista o plangere penala facuta de Romica Parpalea, care este viu, pe langa cea facuta de un cetatean care a murit, Dragnea a precizat: "Eu nu am spus niciodata ca sesizarea acelui om care a murit - si dupa ce a murit mi-a facut mie plangere penala - nu am spus ca in afara de aia nu mai e si alta. Normal ca stiu si de sesizarea domnului de care ati vorbit mai devreme. Dar am prezentat niste ciudatenii din acel dosar".

"Daca eu - dar nu am atata experienta - daca eu as fi gestionat acel dosar si as fi constatat la un moment dat, cu documente, ca cel care a facut o plangere, plangere care a stat a baza pornirii acestui dosar, este mort, as fi scos de acolo acea plangere si as fi cautat un om viu care sa fie dispus sa faca o plangere penala, ceea ce s-a si intamplat. Nu inteleg de ce a mai ramas si aia a mortului acolo", a adaugat Dragnea.

Persoana indicata drept denuntator in dosarul "Frauda la referendum" al lui Liviu Dragnea se numeste Romica Parpalea, fost sef de filiala PSD la Bragadiru, acesta declarand pentru "Gandul" ca a facut plangerea si ca este "in viata deocamdata".

Ads

In weekend, Dragnea a fost intrebat, inainte de Congresul TSD, ce parere are despre faptul ca procurorii vor sa grabeasca dosarul "Frauda la referendum", vicepremierul spunand ca incearca sa fie rezervat si sa ii lase pe procurori sa isi faca treaba, fiind un dosar "cu multe ciudatenii".

"Practic dosarul a pornit pe baza reclamatiei unui mort. Adica, omul a murit in '91 sau prin '90, iar in 2012 mi-a facut mie reclamatie pentru ca am fraudat referendumul, de la asta a pornit practic. A murit, s-a trezit in 2012 si s-a intors inapoi", a spus vicepremierul.

Potrivit "Gandul", in rechizitoriul dosarului referendumului, la capitolul "Modalitati de sesizare", unde procurorul Lucian Papici a explicat de unde a pornit dosarul in care este inculpat Dragnea, se mentioneaza ca au fost inregistrate doua sesizari din oficiu ale Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Structura centrala, respectiv DNA Galati si o sesizare depusa de catre teleormaneanul Romica Parpalea.

Ads

"La data de 20.08.2012, Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei a inregistrat sesizarea formulata de numitul Parpalea Romica, persoana care, la data de 21.08.2012, a detaliat modalitatea in care au fost efectuate diverse acte de natura a frauda rezultatele referendumului din 29.07.2012", se arata in rechizitoriul dosarului.

"Gandul" relateaza ca l-a identificat pe Romica Parpalea, cel care a depus pe 20 septembrie 2012 un denunt impotriva lui Dragnea si care are acum calitatea de martor in dosar.

"Eu l-am denuntat pe Liviu Dragnea. Deocamdata sunt viu", a declarat acesta.

Cum s-a fraudat referendumul in Alexandria

Romica Parpalea a declarat, tot pentru "Gandul", ca are 40 de ani si, pana anul trecut, in iunie, a fost membru PSD, chiar presedinte al PSD Bragadiru. El a mai spus ca si-a dat demisia din PSD dupa ce, in calitate de director al unei companii de stat din Alexandria, ar fi refuzat sa respecte ordinele de partid.

Ads

La referendumul din 2012, Parpalea a fost numit presedinte de sectie intr-una din sectiile de votare din Alexandria.

"Oamenii mei din Bragadiru mi-au spus ca se pregateste fraudarea votului. Informatiile erau ca primarul de acolo i-a mituit pe membrii PDL din sectie ca sa plece. Din 3.500 de votanti, 3.101 au fost la vot in conditiile in care 800 de persoane sunt plecate in strainatate, iar multi sunt martori ai lui Iehova care de principiu nu voteaza. La nici o runda de alegeri nu au fost mai multi de 2.000 si ceva de alegatori, acuma au fost 3.100. Le-am spus sa adune probe, sa fotografieze. Dupa referendum, eu am fost cel care a depus denuntul la DNA", mai spune Romica Parpalea, citat de "Gandul".

In dosarul "Frauda la referendum", Liviu Dragnea, secretar general al PSD la data faptelor, in prezent deputat si vicepremier, a fost trimis in judecata pentru infractiunea de folosire a influentei sau autoritatii de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.

Ads

Potrivit rechizitoriului procurorilor, Dragnea, "cu ocazia organizarii si desfasurarii referendumului din 29 iulie 2012, a uzat de influenta si autoritatea sa in partid in scopul obtinerii unor foloase nepatrimoniale de natura electorala, necuvenite, pentru alianta politica din care facea parte partidul reprezentat de inculpat, si anume indeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obtinute in alte conditii decat cele legale".

Alaturi de Dragnea vor fi judecate alte 74 de persoane.

Judecarea dosarului va incepe in 15 noiembrie, dupa ce instanta suprema a admis cererea DNA si a schimbat primul termen de judecare a cauzei, stabilit initial pentru 18 februarie 2014.

Ads