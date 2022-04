Dragnea: Am luat act de demisia premierului Sorin Grindeanu. Toti ministrii au demisionat

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara, dupa sedinta PSD, ca a luat act de anuntul prim-ministrului Sorin Grindeanu ca-si va da demisia. Apoi, insa, a revenit asupra declaratiei si a recunoscut ca nu poate afirma sigur ca premierul renunta la functie.

"Cand a inceput a doua parte a sedintei, prim-ministrul nici n-a asteptat sa ne indreptam catre un vot, care putea sa fie intr-un fel sau altul, (...) care putea sa cuprinda si niste inlocuiri in Guvern, nu neaparat demiterea primului ministru.

Am descurajat orice intentie de a se escalada un conflict si le-am cerut colegilor sa nu se discute cu patima, pentru ca este nevoie sa facem o analiza foarte serioasa.

Premierul ne-a transmis ca isi da demisia cu conditia ca presedintele sa nominalizeze un premier de la PSD si ca il putem exclude din partid, ca nu il intereseaza.

Toti membrii PSD din Guvern si-au prezentat demisiile inainte de CExN - si nu vorbim despre celebrele demisii in alb. Am luat act de anuntul primului ministru ca isi va prezenta demisia.

(...) Continuarea guvernarii in aceasta stare, cu Sorin Grindeanu sau nu prim-ministru, risca ca programul de guvernare sa nu poata fi pus in aplicare", a declarat Liviu Dragnea, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD.

Acesta a adaugat ca "ce va ramane in cartile de istorie nu vor fi declaratiile de azi sau speculatiile". De asemenea, liderul social-democrat a dat detalii din sedinta PSD.

"A existat varianta in care sa facem o evaluare superficiala, in care lucrurile care nu merg sa fie ascunse, cum de obicei s-a intamplat in Romania, sau aveam varianta sa spunem adevarul, indiferent cat de crud.

Nu a fost o actiune de evaluare care sa aiba de la inceput ca obiectiv anumite persoane - sa fie promovate sau demise.

Este poate o actiune in premiera, cand un partid are curajul sa-si faca aceasta radiografie la aproape sase luni de guvernare. (...) Este important ca aceasta tara sa beneficieze de prevederile unui program votat masiv de catre romani.

(...) S-a vorbit si despre o serie de masuri care trebuia sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2018, dar ele trebuiau adoptate pana la 1 iulie 2017. (...) Majoritatea colegilor au ajuns la concluzia ca o parte dintre ministri n-a luat in serios programul de guvernare", a spus Dragnea, adaugand ca, in trecut, "din diverse motive politice subiective, au fost pastrate guverne care au ruinat tara sau care riscau sa ruineze tara".

Si-a dat sau nu demisia Sorin Grindeanu?

Presedintele PSD a explicat mai departe care a fost pozitia premierului in cadrul sedintei, referitor la o posibila demisie.

"Prima data, dl Sorin Grindeanu a spus ca va respecta decizia CEx si ca va publica demisia pe Facebook si o va trimite presedintelui doar daca (Iohannis - n.red.) va pune un prim-ministru de la PSD. In al doilea rand, a spus ca ar trebui sa imi dau demisia pentru ca l-am propus si am propus si ministrii din Guvern.

Colegii au spus ca in felul asta ar trebui tot CEx sa-si dea demisia.

In ce priveste conditionarea presedintelui Iohannis, cred ca este o abordare necinstita, pentru ca presedintele Romaniei nu poate fi conditionat. Si sper ca este un joc din care sa iasa, sa respecte decizia.

Presedintele Iohannis nu cred ca nu va tine cont de orice propunere a coalitiei. Nu intentioneaza sa genereze o criza politica. (...) Sunt absolut convins sa presedintele va avea o abordare inteleapta", a adaugat Liviu Dragnea.

Intrebat de jurnalisti daca Grindeanu si-a dat demisia, din moment ce acesta a anuntat ca nu isi va da demisia, liderul PSD nu a dat un raspuns concret.

"N-am de unde sa fiu... eu va spun doar ce s-a discutat. Nu am capacitate si logistica sa urmaresc ce face fiecare in parte. Nu mai putem vorbi de Guvern, pentru ca toti ministrii si-au dat demisia", a precizat Dragnea.

Sorin Grindeanu a anuntat, ulterior, ca nu isi da demisia

"Sper sa nu se agate de aceasta functie. Dl Grindeanu nu mai are Guvern. Am decis ca orice membru PSD care intra in Guvern care nu mai are sustinerea PSD nu mai este membru. (...) Putea fi exclus azi, dar am cerut colegilor mei sa nu fie de acord cu aceasta varianta", a adaugat liderul social-democrat.

Acesta a subliniat ca, joi, va discuta cu colegii din coalitie pentru o noua propunere de prim-ministru inaintata presedintelui. De asemenea, in cursul diminetii va fi trimisa o instiintare catre Cotroceni, pe tema retragerii sprijinului politic pentru Guvern.

Nu in ultimul rand, Liviu Dragnea a refuzat sa spuna daca il va exclude pe Sorin Grindeanu din partid, in cazul in care acesta nu va pleca din functie. De asemenea, liderul social-democrat nu a explicat clar cum va merge cu o propunere de premier la presedintele Iohannis, daca Grindeanu nu-si va da demisia.

Intrebat ce garantii are ca urmatorul guvern nu va mai fi un esec, liderul PSD a raspuns: "N-o sa mai facem greselile pe care le-am facut cand s-a format actualul Guvern".

Tariceanu: In politica, timpul nu rezolva nimic

Prezent alaturi de Liviu Dragnea, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explicat de ce si partidul sau a retras sprijinul politic pentru Guvernul Grindeanu.

"In politica, timpul nu rezolva nimic, problemele nerezolvate vin mai devreme sau mai tarziu si se restrang brutal asupra decidentilor politici", a declarat Tariceanu.

Acesta a mentionat ca un prim-ministru trebuie sa aiba grija de indeplinirea programului de guvernare si ca "avem de-a face cu o slaba performanta a actualului Executiv".

Tariceanu a mai spus ca "exista perceptia ca nu a fost o mana care sa conduca" Guvernul, cu Grindeanu prim-ministru.

"Nu se poate in felul asta! Cel care si-asuma rolul de prim-ministru trebuie sa fie dedicat si sa aiba anvengura necesara pentru a conduce Guvernul", a adaugat presedintele ALDE.

Totodata, acesta a subliniat ca se asteapta "la gestul de onoare din partea premierului Sorin Grindeanu".

