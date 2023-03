Dragnea: Nu am cum sa-mi dau demisia. I-am intrebat pe colegi, au zis ca nici vorba

Liviu Dragnea, presedintele PSD, a precizat, duminica, dupa ce motiunea de cenzura pentru Guvernul social-democrat condus de Sorin Grindeanu a fost citita in Parlament, ca nu are cum sa dea curs cererii de a-si da demisia.

"Nu am cum sa dau curs (acestei cereri - n.red.). Am avut o discutie chiar in CEx, i-am intrebat pe colegii mei daca se pune problema sa discutam si au zis ca nici vorba. Totusi, un presedinte al PSD nu poate sa reactioneze in felul asta cand un membru ii cere", a spus Liviu Dragnea, dupa ce jurnalistii i-au atras atentia ca nu a raspuns in niciun fel apelului facut de Sorin Grindeanu ca ambii sa-si dea demisie din functiile pe care le detin.

Seful social-democratilor a mai spus ca el este dispus sa discute cu oricine care respecta ordinea constitutionala si votul de la alegerile parlamentare.

"Daca cei care vor sa discutam sau cei care vor sa discute cu mine si cu noi, PSD, vor sa respecte ordinea constitutionala si votul din decembrie si deciziile partidului, deschiderea mea este totala, fara niciun fel de rezerve", a adaugat Liviu Dragnea.

Seful PSD a mai spus ca majoritatea celor care nu au semnat motiunea nu au fost prezenti: "unii au fost plecati din tara si se intorc in seara asta, altii marti".

Ads

El a motivat decizia ca textul sa fie citit duminica pentru a scurta perioada in care Guvernul Grindeanu ramane in functie. Initial, acest lucru trebuia sa fie facut luni.

Surse guvernamentale au declarat pentru Ziare.com ca Grindeanu, ajutat de Victor Ponta, ar fi obtinut pana acum sustinerea a 20 de parlamentari.

Pentru ca motiunea de cenzura sa treaca este nevoie de 233 de voturi in plenul reunit al Parlamentului, care va avea loc miercuri, iar PSD si ALDE au impreuna 247 de parlamentari.