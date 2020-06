ANP a a cerut Penitenciarului Rahova documentele in baza carora a fost aprobata convorbirea online intre Liviu Dragnea si Anca Alexandrescu

Ziare.

"In continuare, in contextul dezbaterilor publice care vizeaza modalitatea de acordare a unei comunicari online la nivelul unei unitati penitenciare subordonate, Administratia Nationala a Penitenciarelor a solicitat administratiei locului de detinere documentarul in baza caruia a fost aprobata exercitarea dreptului. Demersul vizeaza verificarea aspectelor de legalitate, prin raportare la prevederile actelor normative care reglementeaza acordarea dreptului la comunicari online", anunta Administratia Nationala a Penitenciarelor.Dupa ce a fost difuzat interviul cu Liviu Dragnea, ANP a transmis ca, potrivit legii, detinutii pot accesacomunicarile online pentur a discuta cu membrii familiei sau cu alte persoane, in baza unei aprobari prealabile, acestea avand caracter confidential si fiind supravegheate doar vizual"In conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, persoanele private de libertate au posibilitatea de a accesa, in vederea mentinerii unei legaturi constante cu membrii de familie sau alte persoane, comuncarile online (via Skype), in baza unei programari prealabile. Conform art. 136 din H.G. nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 si art. 159 din Ordinul nr. 4800/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranta locurilor de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, comunicarile online au caracter confidential, asigurandu-se supravegherea exclusiv vizual, pe toata perioada acordarii dreptului", a transmis ANP,Totodata, posibilitatea intreruperii acordarii dreptului la comunicare online este prevazuta doar in situatia constatarii unui comportament necorespunzator - care pericliteaza starea de ordine si disciplina, de catre persoana privata de libertate si interlocutor/i, ori in situatia nerespectarii identitatii interlocutorilor (verificarea identitatii interlocutorului/interlocutorilor se realizeaza la momentul efectuarii conexiunii, prin validarea datelor mentionate in cererea de acordare a dreptului).Administratia Nationala a Penitenciarelor a precizat, dupa ce Realitatea Plus a anuntat un interviu din inchisoare cu Liviu Dragnea, ca din 16 martie, de cand a fost instituita starea de urgenta in contextul pandemiei de COVID-19, nu a aprobat solicitari de intervievare a unor persoane private de libertate, nici fizic, nici online. Aceasta in conditiile in care cea care a realizat interviul, fosta consiliera a lui Dragnea, Anca Alexandrescu, afirma ca abia joi dimineata i s-a aprobat interviul, inregistrat pe Skype."Avand in vedere vehicularea in spatiul public a unor informatii privind intermedierea unor comunicari intre reprezentanti mass-media si persoane private de libertate, precizam: Incepand cu data de 16.03.2020, odata cu decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, si pana la momentul prezentei, Administratia Nationala a Penitenciarelor nu a aprobat solicitari de intervievare a unor persoane private de libertate, indiferent de forma de materializare indicata de petent (fizic/online). In vederea prevenirii raspandirii virusului SARS-CoV-2 si, implicit, pentru protejarea vietii, integritatii corporale si sanatatii persoanelor custodiate, se mentine rezolutia amanarii punerii in practica a cererilor avand acest obiect, prin limitarea interactiunii cu terti din exteriorul mediului carceral, pana la stabilizarea contextului epidemiologic", a anuntat ANP.