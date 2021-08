Ce avere declara Liviu Dragnea înainte să intre la închisoare. Misteriosul salariu din care spune că trăiește acum

Averea lui Liviu Dragnea înainte de a intra la închisoare

Acum trăiește ”din salariu”

”Cu atâtea sechestre, mai aveți din ce să trăiți?”, l-a întrebat un reporter.

”Da, sigur, din salariu”, a răspuns Liviu Dragnea.

Ultima declarație de avere completată de Liviu Dragnea a fost în 2019, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, fiind și anul în care a fost închis la Penitenciarul Rahova.Acesta declara un teren intravilan la Turnu Măgurele, de 2.913 metri pătrați. Nota și un apartament de 80 de metri pătrați, tot în Turnu Măgurele, dar și un spațiu comercial/de producție, în același loc, de 1.527 de metri pătrați.Declara și două mașini, o Skoda Superb, fabricată în 2006, și un BMW X5, fabricat în 2009.Avea în bancă 76 de dolari și circa 184.988 de lei.În plus, nota acțiuni la S.C. Hotel Turris S.A Turnu Măgurele în valoare de 80.710 euro, respectiv 460.110 lei.Venitul său anual, ca președinte al Camerei Deputaților, era de 153.384 de lei, adică aproximativ 12.782 de lei pe lună.Liviu Dragnea s-a prezentat la sediul Direcției Naționale Anticorupție în 26 iulie, unde procurorii i-au transmis că i se prelungește sechestrul în dosarul Tel Drum , în care are calitate de inculpat.Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni cu executare în mai 2019, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecția a Copilului Teleorman. Acesta a solicitat în repetate rânduri eliberarea condiționată și a primit aprobarea în 15 iulie 2021, după ce procesul de eliberare condiționată a fost mutat la Giurgiu. Fostul lider PSD a ieșit din închisoare după doi ani și două luni de pedeapsă efectuată.Acesta are două condamnări definitive la activ și are interdicția de a ocupa o funcție publică până în 2024.În mai 2021, a fost trimis în judecată în dosarul ”Vizita la Trump”.