Codrin Stefanescu, dupa o noua vizita la Liviu Dragnea: "Nu l-am vazut niciodata atat de abatut. S-a ales praful de tot"

"Ieri am fost sa-l vizitez pe Liviu! I-am transmis multe dintre mesajele voastre si i-am povestit ce s-a ales de Bucuresti. Si de tara, in general! Nu l-am vazut niciodata atat de abatut si ingrijorat. S-a ales praful de tot si el inca zace acolo! Si e tinut in continuare, amanat si pedepsit de aceeasi grupare rezist cu care ne-am luptat pana de curand! Asta am vrut sa va spun!" Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv in 27 mai 2019, de magistratii ICCJ, la trei ani si sase luni de inchisoare , cu executare, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Fostul presedinte al PSD a solicitat in repetate randuri liberarea conditionata, insa instanta i-a respins in mod constant cererea. Dragnea va putea sa ceara din nou sa iasa mai devreme din spatele gratiilor abia la finalul lunii august.