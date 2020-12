Codrin Stefanescu: "Am vorbit cu Liviu Dragnea. M-a rugat sa transmit tuturor ca starea sa nu s-a agravat. Cel putin pana azi"

"In sfarsit! Am vorbit cu Liviu Dragnea! M-a sunat din spitalul penitenciarului Jilava, sectia celor infectati de virus, unde a fost transferat cu cateva zile in urma! M-a rugat sa transmit tuturor ca starea sa nu s-a agravat. Cel putin pana azi! M-a asigurat ca va trece si prin aceasta noua incercare, si ca va lupta pentru viata sa! Va voi tine la curent in mod constant!", a scris Codrin Stefanescu luni pe Facebook.Fostul lider al PSD , Liviu Dragnea, a fost confirmat cu noul coronavirus, fiind transferat la Penitenciarul-spital Jilava. Dragnea nu are simptome specifice pentru COVID-19."Doua persoane custodiate de Penitenciarul-Bucuresti Rahova au fost confirmate pozitiv la testele efectuate pentru SARS-CoV-2. Acestea au fost transferate la Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava, in vederea aplicarii conditiei terapeutice optime. Nu prezinta simptomatologie specifica", a precizat Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), pentru News.ro.Liviu Dragnea a implinit, in 28 octombrie, 58 de ani.Fostul lider al PSD a fost condamnat definitiv in 27 mai 2019, de magistratii ICCJ, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.CITESTE SI: