Codrin Stefanescu: "Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sanatatea, nici emotional, nici psihic! Nu lasati un patriot aflat la ananghie!"

Codrin Stefanescu a revenit cu o postare pe contul sau de socializare in care indeamna la sustinerea fostului sef al PSD Liviu Dragnea prin intermediul scrisorilor. "Nu lasati un patriot aflat la ananghie!", a incheiat Stefanescu."Am promis ca va tin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sanatatea, nici emotional, nici pshihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus aseara, la telefon, ca nu trebuie sa cedeze in fata sistemului! E iubit, asteptat de familie si prieteni, suntem alaturi de el! Am inteles ca nu e scos la munca, desi are o hotarare judecatoreasca in sensul acesta, nu e tratat pentru problemele de sanatate, nu se aplica nici o lege in ceea ce-l priveste!Abuzurile continua, nimeni nu ia pozitie publica! Iau eu, daca colegii din partid sunt lasi si se fac ca uita! Are nevoie de sustinere si de o vorba buna! Cei care vor sa-i scrie, o pot face la adresa: Liviu Dragnea, Penitenciarul Rahova, Soseaua Alexandriei nr 154, sector 5, Bucuresti, cod Postal 51527! Este foarte important pentru el sa-i scrieti! Nu lasati un patriot aflat la ananghie!", a scris Stefanescu pe Facebook. Liviu Dragnea a fost inchis la Penitenciarul Rahova , unde executa o pedeapsa de 3 ani si sase luni, dupa ce a fost condamnat definitiv in Dosarul Protectie Copilului Teleorman.