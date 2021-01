Codrin Stefanescu, in vizita la Liviu Dragnea: Starea sa de sanatate nu s-a ameliorat. A scapat de COVID, dar are dureri mari la coloana

"Ieri am fost in vizita la Liviu. Starea sa de sanatate nu s-a ameliorat. A scapat de covid, dar are dureri mari la coloana. L-au transferat acum la spitalul penitenciarului Rahova, au renuntat la ideea de-al muta fortat in alt judet. Voi si presa ati avut un rol hotarator in acest sens. E supus in continuare unui sir lung de abuzuri si nedreptati, dar va rezista pana la capat!M-a rugat sa va transmit toate gandurile bune! Primeste in continuare scrisori de la voi, pe care le citeste ori de cate i se acorda putin timp. Am transmis si mesajele voastre si pe ale colegilor de partid , care m-au sunat pentru asta! Va voi tine la curent in mod constant!", a scris Codrin Stefanescu pe Facebook