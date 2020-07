De ce judecatorii au respins cererea lui Dragnea de "habeas corpus": Decizia CCR privind completurile specializate nu se poate aplica in acest caz

Dragnea invoca "habeas corpus"

Iata cronologia

Se invoca jurisprudenta CEDO si CJUE

CCR stabileste doar doua cazuri

Executa sentinta de 3 ani si 6 luni

Aceasta decizie CCR nu se poate aplica insa in cazul fostului lider PSD Liviu Dragnea , care in momentul pronuntarii era deja condamnat definitiv, de un complet de 5 judecatori, la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman.Aceasta este pe scurt motivarea Tribunalului Bucuresti care a respins, pe 9 iunie, cererea prin care care fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din inchisoare , pe motiv ca este detinut ilegal. Hotararea Tribunalului Bucuresti nu este definitiva, putand fi contestata.," explica Tribunalul Bucuresti.Printr-o actiune in instanta , fostul presedinte al Camerei Deputatilor invoca "habeas corpus", un act al Parlamentului englez votat in 1679, prin care orice detinut care considera ca este inchis pe nedrept are dreptul sa ceara revizuirea sentintei.In cererea prin care a invocat "habeas corpus", Dragnea a sustinut din Penitenciarul Rahova ca sta inchis nevinovat, deoarece CCR a constatat ca completurile de 3 judecatori de la ICCJ ar fi nelegale si ca tribunalul ar trebui sa tina cont de lege si de Constitutie.Pentru a intelege mai bine acesta caz, iata o scurta cronologie a sentintelor din dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman si momentul in care CCR da decizia.- Condamnarea in prima instanta, complet de 3 judecatori.- Condamnarea definitiva, complet de 5 judecatori.- CCR da Decizia 417/2019 in cazul completurilor de 3 judecatori.Aceasta din urma jurisprudenta ofera nu numai temeiul, ci si obligatia interpretarii si reinterpretarii constante a dispozitiilor constitutionale cu scopul si in realizarea celor mai inalte standarde de protectie si garantare a drepturilor fundamentale (incluzand art. 5 paragraful 1 lit a, art. 5 paragraful 4 si art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, invocate de petentul condamnat).In acest sens, cunoscand in mod evident existenta detentiei unor persoane in baza unor condamnari definitive (la data pronuntarii deciziei de catre CCR), condamnari aplicate de completuri de judecata nespecializate pentru judecarea in prima instanta a infractiunilor prevazute in Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie , conform celor prevazute de art. 29 alin. (1) din Legea nr.78/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.161/2003, daca ar fi apreciat ca este cazul ca efectele deciziei nr. 417/2019 sa vizeze si situatia juridica a acestor persoane condamnate definitiv, cu siguranta CCR ar fi indicat in considerente aceasta posibilitate.," motiveaza Tribunalul Bucuresti.Judecatorii mai subliniza faptul ca in jurisprudenta sa (hotararea Celikkaya c. Turciei, 1 iunie 2010, paragraful 60), Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca articolul 5 paragraful 1 litera (a) din Conventie nu garanteaza, ca atare, dreptul unei persoane condamnate, de exemplu, sa se bucure de o lege de amnistie sau sa beneficieze din timp de eliberarea conditionata sau finala (Mouesca impotriva Frantei (dec.), 18 octombrie 2001 si Irfan Kalan impotriva Turciei (dec.), 2 Octombrie 2001."Cu toate acestea, nu ar putea fi altfel atunci cand instantele interne sunt obligate, in absenta puterii discretionare, sa aplice o astfel de masura oricarei persoane care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de aceasta.," conchide Tribunalul Bucuresti.Pentru aceste considerente, Tribunalul a respins cererea intitulata "habeas corpus", formulata de Liviu Dragnea ca nefondata.Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman.Dragnea a facut mai multe incercari de a iesi din penitenciar , prin introducerea in instante a doua cai extraordinare de atac, insa cererile sale au fost respinse.