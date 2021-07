De ce ieșirea lui Liviu Dragnea din închisoare nu va produce un cutremur în PSD. Unde au dispărut vasalii săi

este în prezent consultant pe strategie al Guvernatorului Băncii Nationale a României, Mugur Isărescu. În trecut, aceasta a fost prima femeie premier a României, cu susținerea și ajutorul lui Liviu Dragnea, la acea vreme președintele PSD . „În interiorul partidului este foarte respectată, este preşedinta organizaţiei de femei, n-a avut conflicte cu nimeni din partid şi asta este o garanţie pentru toţi că Viorica Dăncilă nu va avea o activitate sau nu va genera acţiuni care să ne aducă în cele două situaţii pe care le-am depăşit”, spunea Liviu Dragnea.Ea a fost exclusă din lista candidaților PSD a județului Teleorman pentru alegerile parlamentare din 2020 ca și alții din fostele guverne PSD din perioada Liviu Dragnea care au fost trași pe linie moartă precum Marian Oprișan, Florin Iordache Carmen Dan și Șerban Nicolae., fost ministru al Afacerilor Interne și un apropiat al lui Liviu Dragnea și Viorica Dancilă, a fost trasă pe linie moartă imediat dupa înlăturarea celor doi. Ex-ministrul și-a schimbat complet pagina de Facebook , iar postările politice au rămas istorie. În prezent, Carmen Dan este angajată la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR), la subramura numtă Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale - Infonot (CNARNN), care se ocupă cu programul informatic al notarilor din România., fost ministru al Agriculturii și unul dintre oamenii apropiați de tandemul Dragnea-Dancilă, a fost pus și el pe linie moartă de noua conducere a social-democraților. În prezent, acesta comunică foarte mult pe Facebook și acuză noul Guvern că a oprit toate programele începute de el. Pe cand era Ministrul Agriculturii, Petre Daea încasa un salariu și două pensii de la stat. Petre Daea a avut, în 2018, o pensie de 39.666 de lei din sistemul de asigurări sociale. La aceasta se adaugă pensia specială, primită conform statutului deputaților și senatorilor, în valoare de peste 111.000 de lei. Daea a câștigat, ca ministru, suma de 140.000 de lei. Un total de 291 mii de lei pe an de la buget, adică 5.100 euro pe lună.a fost și el unul dintre oamenii extrem de apropiați lui Liviu Dragnea, motiv pentru care odată cu preluarea PSD de către Marcel Ciolacu a fost tras și el pe linie moartă. Asfel, Iordache a fost scos de pe lista social-democraților din județul Olt pentru alegerile parlamentare, după ce a fost deputat timp de 20 de ani. În prezent, Iordache este președinte al Consiliului Legislativ. Potrivit legii de funcționare a Consiliului Legislativ, mandatul președintelui este pe viață. Acesta nu poate fi înlocuit sau demis din funcție. Potrivit declarației de avere a fostului președinte, Dragoș Iliescu, șeful Consiliului Legislativ este remunerat cu un salariu de 12.000 de lei pe lună. Florin Iordache s-a remarcat în timpul guvern ării PSD prin faptul că a condus în Parlament modificările aduse legilor justiției. Tot de numele său se leagă și controversata Ordonanță 13 din iarna lui 2017, care a scos în stradă sute de mii de oameni.a fost și el înlăturat de noua gardă a PSD. Deputat de 28 de ani, primul mandat obținut fiind în 1992, Nicolicea nu a mai fost susținut de PSD la alegerile aprlamentare din decembrie 2020. Însă, chiar dacă nu mai are o carieră în politică, veniturile lui Nicolicea nu au scăut, ba din contra. Radio televiziunea Galaxy la care deține 50% din acțiuni a primit peste un milion de lei de la Guvern prin campania anti-COVID, anunța zilele trecute într-o postare pe Facebook Septimius Pârvu, expert la Bună guvernare & alegeri la Expert Forum.„În cazul în care va întrebați ce mai face Eugen Nicolicea (deși probabil nu va întrebați), răspunsul este bine. N-a mai intrat în parlament , dar firma la care are 50% din acțiuni, Galaxy SRL, a primit prin campania anti-Covid finanțată de Guvern anul trecut suma de 1.1 milioane lei. Radio televiziunea Galaxy transmite din Drobeta Turnu Severin, dar pagină web pare a fi inactivă http://rtvgalaxy.ro, iar pe FB ultimul post e din aprilie 2020.”, scrie Pârvu pe rețeaua de socializare.În anul 2019, Nicolicea a încasat dividente în valoare de 26.000 de lei de la firma S.C. Galaxy din Drobeta Turnu Severin. Societatea operează postul de radio local Galaxy, pe care deputatul îl deține împreună cu fratele său.Precizăm că fostul președinte al PSD Liviu Dragnea iese din închisoare, după ce Tribunalul Giurgiu a admis, joi, cererea acestuia de eliberare condiționată. Dragnea se află în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanța supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare.