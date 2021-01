Detinutii, declarati de Guvern prioritari la vaccinare. Liviu Dragnea sau Radu Mazare se pot vaccina inaintea populatiei generale

Persoanele ce vor fi vaccinare in etapa a treia

Raed Arafat : Nu are cum sa fie toata lumea prioritara, pentru ca atunci cu totii suntem prioritari

Guvernul a decis saptamana aceasta modificarea strategiei nationale de vaccinare, astfel incat in etapa a doua sa fie vaccinate si persoanele cu handicap, insotitorii acestora, persoanele fara adapost dar si mai multe categorii din aparatul de stat, scrie Digi24 Pentru etapa a treia, Guvernul a decis sa fie introduse mai multe categorii prioritare care vor fi vaccinate inaintea populatiei generale care nu s-a incadrat in niciuna dintre etapele vaccinarii. Potrivit documentului adoptat de Guvern , in etapa a treia A intra urmatoarele categorii de persoane:Etapa a III-a - Populatia generala:a) Persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul unor unitati, operatori economicicu risc ridicat de infectare al personalului propriu si al persoanelor deservite, dinurmatoarele domenii de activitate:i) lucratorii din Industria extractiva,ii) lucratorii din Industria prelucratoareiii) lucratorii din Hoteluri si restauranteiv) lucratorii din domeniul de intretinere corporala, coafura si alteactivitati de infrumusetarev) lucratorii din domeniul spectacole, activitati culturale si recreative.vi) lucratorii din sistemul financiar, bancar si din domeniul asigurarilor,cu precadere a celor care au contacte directe cu publicul si a celorcare presteaza servicii esentiale de plati, administrare cont si investitiisi opereaza infrastructuri critice nationale, precum si personalul criticde suport al acestora;vii) persoanele cazate in centrele regionale de proceduri si cazare alesolicitantilor de azil aflate in subordinea Inspectoratului Generalpentru Imigrari.viii) persoanele cazate in centrele pentru cazarea strainilor luati incustodie pubIica aflate in subordinea Inspectoratului General pentruImigrari;ix) persoane private de libertate;x) persoane care asigura infrastructura de comunicatii;xi) lucratorii din domeniul muzeal si al colectiilor publice;xii) lucratorii din biblioteci.b) populatia adulta, alte categorii decat cele prevazute la punctele 1 si 2 de la litera C;c) populatia pediatrica, in functie de evolutia epidemiologica si de caracteristicilevaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu varsta sub 18 ani.Ce spunea Florin Citu despre etapa a treia A Premierul Florin Citu a anuntat miercuri , dupa sedinta de Guvern in care a fost modificata strategia nationala de vaccinare, ca a fost introdusa etapa a treia A in care vor fi vaccinati cu prioritate angajatii esentiali din mediul privat."A fost introdusa etapa a treia A. Este o etapa intermediara, persoanele din sectorul privat care initial ar fi trebuit sa fie in etapa a doua vor fi acum in etapa a treia A. Sunt acele persoane care intra in legatura directa cu mai multi cetateni dar din privat, de exemplu personalul din banci, supermarketuri, etc.", a declarat premierul Citu.Florin Citu a mai spus ca se asteapta ca etapa a treia de vaccinare sa fie demarata mai repede, daca producatorii de vaccin vor respecta planul de livrare.Raed Arafat sustine ca in acest moment, desi exista un numar mare al celor care vor sa se vaccineze, cifra celor imunizati este "inca mica", dar ea va creste pe masura ce noi cantitati de vaccin vor ajunge in Romania. Seful DSU precizeaza ca nu toata lumea poate avea prioritate la vaccinare , intrucat nu exista suficiente doze. Arafat considera "fezabil" ca in luna septembrie sa se ajunga la 10 milioane de persoane vaccinate la nivel national si atrage atentia asupra celor indecisi, care trebuie sa primeasca toate informatiile de care au nevoie pentru a se convinge ca vaccinarea e un lucru "pozitiv"."Eu stiu ca fac parte dintr-o faza mai aproape decat faza populatiei generale. Dar aici revenim la discutie pe cati putem sa prioritizam pentru ca discutam de profesori, avem partea HoReCA, aici avem pe cei care vand la supermarket, care stau la casierii. (...) Nu are cum sa fie toata lumea prioritara, pentru ca atunci cu totii suntem prioritari si nu mai este nimeni prioritar.