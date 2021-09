Cine sunt "oamenii obișnuiți" care au fondat partidul lui Liviu Dragnea. Fost deputat PRM, recompensat cu funcții de Codrin Ștefănescu

Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a anunțat duminică, 19 septembrie, că se va implica în dezvoltarea unui nou partid „născut din lacrimi, din deznădejde și din suferință”, adăugând că formațiunea a fost fondată de către patru „oameni obișnuiți”.

Unul dintre ei însă este un fost deputat PRM și PSD, care mai apoi a lucrat, până de curând, la Secretariatul General al social-democraților.

Potrivit lui Liviu Dragnea, partidul a fost fondat de către patru „oameni obișnuiți”, în colaborare cu fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu și că obiectivul său este "bunăstarea românilor”.

Fostul președinte PSD a adăugat apoi că prima discuție pe acest subiect a avut-o în octombrie, cu Codrin Ștefănescu, care i-ar fi spus că „simte nevoia să sprijine apariţia unui nou partid, un partid care să nu mai fie măcinat de compromisuri interne, de oameni care n-au curaj, de acoperiţi, de oameni infiltraţi, de tot felul de interese împletite care până la urmă care distrug un partid sau îl lasă acolo unde trebuie să fie, 20%, ca să fie mai multe”.

Dragnea a adăugat apoi că a fost de acord să sprijine partidul cu „toată experiența mea politică” și că a început să facă demersuri în justiție pentru a se lămuri dacă poate sau nu să activeze politic.

Cu toate astea, conform datelor înregistrate la tribunal, cei patru menționați de fostul lider PSD nu sunt atât de "obișnuiți”. Cei patru sunt Valentin Păduroiu, Marin Gheniu, Mariana Gheniu și Anca Maria Loghin.

Primul dintre aceștia, Valentin Păduroiu, are la activ un mandat de deputat, intrat pe listele PRM, însă cooptat mai apoi de către PSD. Ulterior, Păduroiu a lucrat la Secretariatul General al PSD, unde a fost director de cabinet, până ce s-a reorientat către fondarea noului partid.

Totodată, Păduroiu figurează și ca membru în Consiliul de Administrație al Poștei Române pe lista din 2018. Conform declarației de avere de la acea dată, acesta deține două terenuri, două case de locuit, un apartament, trei autovehicule și o motocicletă din 1987. Totodată, în declarația sa de avere nu figurează niciun cont bancar, deși la venituri figurează și Senatul României, semn că Păduroiu își ține banii la saltea.

Conform unei investigații publicate de jurnalistul Cătălin Tolontan în 2018, Valentin Păduroiu este prieten cu Codrin Ștefănescu de pe vremea când era deputat PRM. Ani mai târziu, Codrin Ștefănescu avea să-l recompenseze pe Păduroiu cu o funcție la Consiliului de monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Conform investigației, Păduroiu era de negăsit la sediul Consiliului și își petrecea timpul la sediul PSD din Kiseleff.

În ce privește succesul noii formațiuni - Alianța pentru Patrie, el va depinde într-o măsură și de viitoarea structură guvernamentală și parlamentară care se va forma după congresele USR PLUS și PNL, explică analistul politic Radu Delicote. Totodată, el notează că povestea este una asemănătoare cu momentul în care Victor Ponta s-a desprins din PSD, însă avântul său inițial nu a fost îndeajuns. Astfel, adaugă politologul, Alianța pentru Patrie nu are aceeași mașinărie de comunicare cum există la PSD, PNL, USR PLUS sau chiar AUR.

Sociologul Mircea Kivu este mai tranșant și precizează că inițiativa fostului președinte PSD este sortită eșecului. „Liviu Dragnea nu are decât trecut. Implicit, nici partidul ăsta nu are niciun viitor. Nu mai există viitorul lui Dragnea. S-a terminat, gata”, a afirmat sociologul.

