Fostul sef al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, Ion Ghizdeanu, omul cheie al cuplului Dragnea- Valcov, judecat pentru ca ar fi falsificat lista proiectelor finantate din bani publici

Dosarul lui Ion Ghizdeanu a fost trimis la Judecatoria Sectorului 1, la sfarsitul lunii iunie, potrivit portalului instantelor. Pe 3 iulie, Judecatoria Sectorului 1, magistratii au constatat legalitatea si temeinicia masurii controlului judiciar dispuse fata de Ion Ghizdeanu.- Obligatia de a informa de indata Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti cu privire la schimbarea locuintei cu obligatia de a informa de indata judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata la care se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei;- Obligatia de a nu parasi limita teritoriala a tarii, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului competent cu obligatia de a nu parasi limita teritoriala a tarii, decat cu incuviintarea prealabila a judecatorului de camera preliminara sau a instantei de judecata la care se afla cauza.In februarie 2020, anchetatorii anuntau punerea sub acuzare a lui Ghizdeanu intr-un dosar legat de presupuse fapte de falsificare a unor procese verbale de alocare a unor bani de la stat.Este vorba de alocarea de granturi pentru proiecte de dezvoltare care cuprind investitii sau lucrari de intretinere si reparatii curente din Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI), gestionat de Comisia Nationala de Prognoza, condusa de Ion Ghizdeanu."In perioada 17 septembrie 2019 - 24 octombrie 2019, inculpatul in calitate de presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza a falsificat cu ocazia intocmirii mai multe procese verbale in care s-a mentionat in mod mincinos ca membrii Comisiei de analiza si evaluare a proiectelor s-au intrunit, au analizat si au propus spre aprobare 1.080 de proiecte, in realitate membrii comisiei nu s-au intrunit niciodata si nu au facut nicio apreciere proprie, lista cu proiectele propuse spre aprobare fiind stabilita arbitrar de catre inculpat", se arata in cuprinsul ordonantei procurorilor.FDI este un mijloc financiar gandit de fostul lider PSD , Liviu Dragnea, si de fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, prin care se acordau bani catre baronii din PSD. Ghizdeanu este considerat omul cheie al cuplului Dragnea-Valcov in implementarea politicilor economice.In decembrie 2019, Guvernul Orban a decis transferarea FDI la Ministerul Lucrarilor Publice pentru a fi desfiintat si l-a demis pe Ghizdeanu."Un capitol important al acestui proiect de lege priveste Fondul de Dezvoltare si Investitii, o schema, de fapt, de imprumuturi fictive, prin care fostul Guvern a amagit autoritatile locale cu contracte de finantare fara o sursa bugetara reala, ci doar pentru a evita inscrierea unor credite de angajament in calculul deficitului bugetar", declara seful Cancelariei premierului, Ionel Danca.Sursele judiciare au explicat pentru Ziare.com ca ancheta vizeaza fondurile acordate in perioada septembrie-noiembrie 2019, adica pe finalul mandatului Vioricai Dancila."A fost perioada in care liderii PSD au simtit ca s-ar putea sa piarda guvernarea si au inceput sa dea bani catre liderii PSD din teritoriu pentru a-i fideliza si sa nu paraseasca partidul," explica sursele citate.