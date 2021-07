Irina Tănase, prima reacție după anunțul eliberării lui Liviu Dragnea: „Mă duc să-mi iau bărbatul acasă”

Dragnea a executat 2 ani și 2 luni din pedeapsa de trei ani și jumătate

”Sunt foarte fericită! Am început să plâng de fericire! Acum mă îmbrac și mă duc să-mi iau bărbatul acasă”, a spus Irina Tănase, la Antena 3.O reacție similară a avut și Codrin Ștefănescu, locotenentul loial al lui Dragnea, singurul care i-a rămas aproape în toată această perioadă.Irina o să meargă la penitenciar în câteva ore. Cu foarte multă speranță. Există în România magistrați care respectă legea și magistrați curajoși care nu cedează la presiuni. (...) El este așteptat de foarte mulți prieteni, de familie”, a fost prima reacție a lui Codrin Ștefănescu. Fostul lider PSD Liviu Dragnea va fi eliberat din închisoare , a decis Tribunalul Giurgiu. Decizia este definitivă.Tribunalul Giurgiu a dezbătut joi cererea de eliberare condiţionată a fostului lider al PSD Liviu Dragnea. Acesta execută o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.„Domnule președinte, am constatat din motivarea instanței de fond și din ce a spus DNA că nu am îndeplinit criteriile legale. Din punct de vedere obiectiv eu pot fi eliberat. Eu în februarie aveam posibilitatea să fiu eliberat. Câtă pedeapsă suplimentară să primesc pentru niște convorbiri cu altă persoană. Am executat pedeapsa cu decență. Nu am lipsit nico zi de la muncă, nici o oră. Domnule Președinte nu vreau să vă mai țin, vă rog să judecați conform legii, conform obiectivității și să admiteți cererea”, a spus in fața instanței fostul lider PSD.Procurorul de ședință a cerut respingerea cererii, pe motiv că nu sunt dovezi suficiente că s-ar fi îndreptat în penitenciar, invocând faptul că a fost sancționat disciplinar pentru interviul online acordat Ancăi Alexandrescu. ”Nu este obligația instanței de a soluționa favorabil cererea de eliberare condiționată. Nu pare că și-a asumat pedeapsa. Instanța trebuie să aibă convingerea că persoana s-a reabilitat”, a mai arătat procurorul de caz.În luna aprilie, Dragnea a solicitat Judecătoriei Sectorului 5 să fie eliberat mai devreme din penitenciar, susţinând că a îndeplinit fracţia necesară de 2/3 din pedeapsă, "este disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare, pe tot parcursul executării pedepsei a avut un comportament bun, fiind recompensat în repetate rânduri şi fiind stăruitor în muncă - atât cât i s-a permis să muncească, a participat la activităţi culturale şi la cursuri educaţionale, a primit recompense şi credite".Conform actelor depuse în instanţă, Dragnea s-a plâns că persoanele din conducerea Penitenciarului Rahova i-au refuzat dreptul la muncă, ceea ce a condus "la izolarea sa în camera de detenţie pentru mai mult de 8 luni (din când în când având acces afară o oră sau două seara) şi la agravarea stării sale de sănătate, care nu a putut fi remediată în sistem de detenţie".De asemenea, Dragnea a reclamat faptul că a fost ţinut zilnic în camera de detenţie 23 ore din 24 şi "în mod surprinzător a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2".În plus, spunea fostul lider al PSD, dreptul său la sănătate a fost încălcat întrucât i-a fost refuzat, în mod sistematic, accesul la investigaţii de specialitate şi tratament adecvat, deşi penitenciarul a fost informat încă de la început despre afecţiunile de care suferea.Pe 27 aprilie, Judecătoria Sectorului 5 i-a respins însă cererea de eliberare condiţionată, Dragnea a făcut contestaţie, respinsă de Tribunalul Bucureşti pe 27 mai.În motivarea deciziei de la Tribunalul Bucureşti, se arăta că "instanţa a apreciat că, din analiza coroborată a situaţiei personale a petentului, nu şi-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare".În paralel, Dragnea a deschis un alt proces la Curtea de Apel Bucureşti în care solicita strămutarea de la Tribunalul Bucureşti la un alt tribunal din ţară a procesului privind eliberarea sa condiţionată din închisoare. El susţinea că judecătorii de la Tribunalul Bucureşti nu pot fi imparţiali în judecarea cererii sale, deoarece au semnat o petiţie faţă de modificarea Legilor Justiţiei, pe vremea guvernării PSD.Deşi decizia Tribunalului Bucureşti era una definitivă, Curtea de Apel Bucureşti a desfiinţat-o, iar procesul a fost mutat la Giurgiu.La Tribunalul Giurgiu dosarul a fost repartizat judecătoarei Ana Lazăr, însă aceasta a făcut cerere de abţinere, fiind înlocuită cu un alt magistrat.Liviu Dragnea se află în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare.Fostul lider al PSD a avut mai multe conflicte cu cei din conducerea Penitenciarului Rahova, intentând mai multe procese, pe motiv că nu este lăsat să muncească în atelierul auto al închisorii.Conducerea penitenciarului i-a retras dreptul la muncă, după ce Dragnea a acordat un interviu online fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, în prezent jurnalist la Realitatea Plus.Ulterior, Dragnea a câştigat mai multe procese cu penitenciarul, instanţele stabilind că i s-au încălcat mai multe drepturi, printre care dreptul la muncă şi la îngrijire medicală.