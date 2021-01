Judecatori: Liviu Dragnea poate munci la atelierul auto de la Rahova

Minuta instantei

Liviu Dragnea nu mai avea drept de munca la Penitenciarul Rahova dupa ce fostul presedinte PSD a acordat un interviu, in iunie 20120, prin Skype fostei sale consiliere Anca Alexandrescu. Fostul politician lucra la atelierul auto al penitenciarului.Liviu Dragnea executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman."In temeiul art. 56 Legea nr. 254/2013, admite contestatia formulata de petentul- condamnat Dragnea Nicolae Liviu impotriva incheierii nr. 1158/2020 a judecatorului de supraveghere a privarii de libertate de la Penitenciarul Rahova (dosar nr. 1327/2020), in contradictoriu cu intimatul Penitenciarul Bucuresti-Rahova).Desfiinteaza incheierea atacata si rejudecand: obliga Penitenciarul Rahova de a lua masurile legale pentru a i se permite petentului sa presteze activitati lucrative cu caracter gospodaresc in cadrul Penitenciarului Rahova. In baza art. 275 al. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, la data de 15.01.2021," conform portalului instantelor.