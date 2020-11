Liviu Dragnea a ramas fara titlul onorific de Ambasador al turismului Maramuresean

Conform sursei citate, hotararea a fost luata in cadrul sedintei ordinare a CJ Maramures la propunerea liderului grupului PMP, Romeo Dobocan, care a solicitat includerea pe ordinea de zi a primei sedinte, la "Diverse", a unei declaratii. Avand in vedere ca sedinta s-a desfasurat in sistem videoconferinta, Romeo Dobocan a solicitat ca documentul sa fie citit in plen si sa fie supus la vot de catre consilierii judeteni, transmite Agerpres.Potrivit continutului solicitarii, "Maramuresul duce, de 3 ani si jumatate, povara unui gest rusinos facut, neinspirat, de presedintele Consiliului Judetean de la acea vreme.""Actul nu a fost condamnat oficial, in plenul acestui for niciodata. Distinctia deacordat lui Liviu Dragnea, ajuns condamnat politic, a fost un gest de obedienta si servilism politic, in contradictie cu ceea ce ar trebui sa insemne un astfel de titlu, chiar daca este unul onorific. Dorim sa asociem pe mai departe imaginea Maramuresului cu cel care a fost parintele Ordonantei de Urgenta nr. 13?Se simt maramuresenii reprezentati, ca imagine, de premierul din umbra si autorul moral al gazarii manifestantilor pasnici din august 2018 din Piata Revolutiei? Alaturam Maramuresului imaginea cercetatului penal pentru constituirea de grup infractional organizat, intrat in atentia OLAF? Ne poate promova si sustine interesele in turism individul incarcerat la Penitenciarul Rahova in urma unei condamnari penale definitive?", se arata in expunerea de motive sustinuta de grupul PMP in CJ.In baza acestor argumente, consilierul judetean Romeo Dobocan a solicitat retragerea titlului onorific acordat lui Liviu Dragnea."Avem datoria cu totii, in baza votului primit de la cetateni, sa actionam cu buna credinta in ceea ce priveste reprezentarea Maramuresului si apararea imaginii sale. In baza acestui deziderat si in urma reactiilor cetatenilor, va solicitam sa acceptati aceasta declaratie ca act univoc prin care noi, consilierii judeteni, retragem azi lui Liviu Dragnea titlul onorific deoferit de Consiliul Judetean Maramures in data de 19 mai 2017, cu ocazia aniversarii evenimentului Zilele Maramuresului", a mai spus Romeo Dobocan in respectiva solicitare.Conform aceleiasi postari, totii liderii de grup, reprezentanti ai partidelor politice constituite in cadrul CJ Maramures, inclusiv cei doi consilieri judeteni neafiliati la niciun grup, si-au exprimat acordul cu privire la retragerea formala a titlului onorific acordat lui Liviu Dragnea.