LIVETEXT: Liviu Dragnea, interviu din inchisoare. Din celula de la Rahova, isi face apararea in dosarul Tel Drum: "Maine ma voi duce la DNA"

"Maine sunt citat la DNA"

Despre iubita sa, Irina Tanasa

Liviu Dragnea a facut mai declaratii despre dosarul Tel Drum , a respins acuzatiile procurorilor DNA si a anuntat ca maine se va duce la DNA , unde urmeaza sa fie pusa in miscare actiunea penala impotruva sa. Din suspect, el va fi inculpat.Mi-a fost dor sa va vad.Si mie mi-a fost dor. Uite, sunt pe la garaj la Rahova, mai o sudura, mai o reparatie. Sunt bine, m-am taiat la o mana, m-a reparat.Actuala putere, aceasta forta politica, a mers in toate campaniile cu un mesaj anti-cineva. Sunt convins ca si acum vor merge la fel. E greu sa mearga cu mesaj anti-PSD, pentru ca PSD nu mai e perceput ca partid de forta si opozitie foarte serioasaVa vad ca zambiti, dar nu e zambetul dumneavoastra.Anca, sa nu uitam unde sunt, oricine zambeste aici zambeste amar. Dar asta nu inseamna ca m au ingenuncheat sau m-au frant. Asta nu se va intampla. Cu toate ca ei, tot anul asta, nu m-au lasat in pace. M-au condamnat total nevinovat, m-au adus aici, si uite, dom'ne, l-am scos din viata politica si e suficient. A fost doar un simplu fapt, ca doar intr-un an si o luna, 13 luni, eu n-am avut voie sa vbesc cu presa.Mi-e dor sa vorbesc cu dumneavoastra despre politica.Iohannis nu are acum un adversar care sa-i combata toate accesele si atitudinile dictatoriale. De ce sa iasa unul in piata si sa vorbeasca saptamanal la TV despre lucruri evidente? Mi se ia dreptul la comunciare, la a vorbi liber, pentru a nu deranja. Acum, majoritatea ii ciugulesc din palma. Mai apar din cand in cand niste semne, actiuni timide de contre, de a nu fi de acord, dar in final toata lumea devine inteleapta si cu multe plecaciuni se merge inainte.Fostul lider PSD a facut mai multe declaratii despre Vasile Dancu si a facut mai multe acuzatii la adresa fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi , si a fostului adjunct al sefului SRI, generalul Florian Coldea Eu imi asum faptul ca cel putin din partea mea, l-am considerat pe Vasile Dancu unul dintre cei mai buni prieteni. Am tinut enorm la el. Ma si feresc sa vorbesc urat de el.Despreprimele prezentari mi-au fost facute de Vasile Dancu. Din discutiile pe care le avea cu baietii de la SRI, Maior si altii de pe acolo. Ceea ce mi-a spus initital s-a adeverit. Nu mi-a spus lucruri nerealiste, care nu aveau o reprezentare in realitate.In legatura cu procesul care m-a dus aici, care a fost unul politic. Mi-a povestit si mi-a confirmat si Coldea ca ei erau impreuna si se uitau la mine si in timpul emisiuninii doamna Kovesi l-a sunat pe Coldea, foarte nervoasa, ca o sa ma tarasca in puscarie ca am aparat Antena 3.Trebuie sa inceteze practicile astea in care SRI-ul se implica in viata politica. Indiferent ce a zis, eu nu ma dezic de el pentru ca eu nu pot sa sterg cu buretele un numar de ani in care eu am tinut foarte mult la el.Maine sunt citat la DNA de exemplu, in dosarul cu Tel Drum, in care brusc, dupa 3 ani, de zile e pus din nou pe tapet, ce sa vezi, cu putin inainte de campania electorala. Daca ma intrebi de ce sunt acuzat nu prea stiu. Era vorba de doua drumuri facute cu bani europeni, am inteles ca a ramas in dosar doar un drum. Drumurile exista. In timpul mandatului meu s-au facut doua drumuri importante pentru judetul ala. Sunt doua drumuri pe care se circula si banii europeni sunt acolo.Liviu Dragnea face trimitere si la recenta ancheta jurnalistica realizaata de RISE Project, care dezvaluia ca iubita sa, Irina tanase a cumparat 3 proprietati in Bucuresti si ilfov cu suma de 350.000 de euro.Si chestia asta cu Irina. Nu e persoana publica, nu are nicio obligatie sa dea informatii. O sa spuna si ea la un moment dat. Eu cred ca disperarea e destul de mare daca au ajuns sa se ia de la nimic. Este o mizerie.Pe citatie scrie ca ma cheama sa imi aduca la cunostinta calitatea de inculpat. Clar am sa fiu folosit, e stravezie strategie. Eu chiar i am spus Irinei la un momement dat ca undeva in aceasta vara vor iesi pe piata cu ceva, eventual cu dosarul asta ca nu au ce sa spuna.