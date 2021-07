Primele declarații ale lui Liviu Dragnea la ieșirea din închisoare: "Au fost doi ani de chin și suferință, abuzuri și umilințe"

La ieșirea din penitenciar , Liviu Dragnea a declarat:"Unde-i Irina?După doi ani de chin și suferință, abuzuri și umilințe. cea mai mare parte a populației a înțeles de ce a trebuit să ajung aici. Eu când am intrat aici România era o țară prosperă, care avea speranță. Din păcate acum e o dictatură feroce, e o țară în care libertatea de exprimare e în pericol. Viitorul României este amanetat.Judecătorii din Giurgiu au avut curaj și au rezistat la presiuni.În primul rând vreau să mă caut de sănătate. Sănătatea mea a fost afectată în mod foarte serios aici.Voi munci la firma fiului meu.În politică voi intra dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări: dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine. DNA să-i ancheteze pe cei care jefuiesc țara. Discutăm de un jaf generalizat. PSD nu mai e partid. PSD nu e condus în acest moment, e în buzunarul SRI.Vreau să le mulțumesc zecilor de mii de români care mi-au trimis scrisori.M-au vândut", au fost declaratiile lui Dragnea făcute presei care l-a așteptat în fața închisorii. Tribunalul Giurgiu a decis joi, 15 iulie , admiterea cererii fostului președinte PSD Liviu Dragnea de eliberare condiționată din închisoare.Liviu Dragnea a fost condamnat la 3,6 ani de închisoare și a executat 2,2 ani din întreaga pedeapsă.Tribunalul Giurgiu a dezbătut joi, 15 iulie, pronunțarea privind cererea de eliberare condiţionată depusă de fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, care execută la Penitenciarul Rahova o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.