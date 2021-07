Liviu Dragnea, la primul weekend in libertate. Mesaj trimis către PSD

Am promis cā vā țin la curent! Liviu Dragnea este cu copiii la Alexandria, eu cu Rāducu la pescuit! Ținem legătura telefonic, mâine searā ne vedem să stabilim programul pentru săptămâna viitoare. Adicā medici, analize, spital. Vă salutām pe toți!”, a scris Codrin Ștefănescu, sâmbătă.Fostul locotenent al lui Dragnea, singurul care i-a rămas aproape în tot acest timp a transmis și un mesaj actualilor lideri ai PSD.”Vreau sā transmit un mesaj! Eliberarea lui Liviu a creat multā emoție, așteptare speranțā! Foarte mulți m-au sunat sau mi-au scris in sensul acesta! Unii au luat și poziție publicā, bravo lor, oameni bravi pe care ii respect! Dar sunteți și mulți cei care faceți asta pe șest. Parlamentari, primari, aleși locali ai PSD! Îmi spuneți cā sunteți pregătiți, cā stați cu “arma la picior”, cā electoratul vostru face presiuni sā deveniți mai curajoși! Atunci, fiți mai curajoși!”, a scris Ștefănescu. Liviu Dragnea a dezvăluit că nu elimină varianta de a reintra în politică . „O să tot vorbesc de acum înainte. În politică voi reintra dacă am cu cine și pentru cine”, a spus fostul lider PSD, cu câteva zile în urmă, la ieșirea din penitenciar