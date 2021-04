Liviu Dragnea ramane in penitenciar. Instanta a respins ca neintemeiata cererea de liberare conditionata

Potrivit unui comunicat al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, Liviu Dragnea poate relua procedurile la sfarsitul lunii iunie.Comunicatul Judecatoriei:"JUDECATORIA SECTORULUI 5 BUCURESTISolutia din dosarul nr.7901/302/2021:Respinge ca neintemeiata cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat DRAGNEA NICOLAE LIVIU.Fixeaza termen dupa expirarea caruia propunerea sau cererea de liberare conditionata pot fi reinnoite la data de 27.06.2021.In temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obliga petentul la plata sumei de 100 de lei cu titlul de cheltuieli judiciare.Cu drept de a formula contestatie in termen de 3 zile de la comunicare.Pronuntata in sedinta publica, astazi, 27.04.2021."Saptamana trecuta, comisia din cadrul Penitenciarului Rahova a emis aviz favorabil. Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv in 27 mai 2019, de magistratii ICCJ, la trei ani si sase luni de inchisoare , cu executare, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.