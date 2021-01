Liviu Dragnea se pregateste de liberare conditionata. Fosta sefa a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, deja a ajuns acasa

"Am depus eforturi pentru reintegrare"

Floarea Alesu este directorul care le-a angajat si mentinut in functii pe cele doua secretare PSD , chiar daca aceastea nu veneau la serviciu. In acest dosar, ea a fost gasita vinovata de abuz in serviciu si condamnata la 3 ani, 7 luni si 20 de zile inchisoare , in timp ce Liviu Dragnea- seful CJ Teleorman si liderul PSD Teleorman, a fost gasit vinovat de instigare la abuz in serviciu.Doar Floarea Alesu si Liviu Dragnea au primit condamnari cu executare in penitenciar in acest dosar mediatizat.Decizia de liberare conditionata a fost data de Judecatoria Ploiesti pe 14 decembrie si nu a fost contestata de procurori, conform portalului instantelor. la randul sau, Liviu Dragnea a deschis, la sfarsitului anului trecut, doua procese la Judecatoria Sectorului 5, in care cheama in judecata Penitenciarul Rahova, cazurilesi. procesele sunt deshise in baza Legii privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertatau ca obiect "Drepturile persoanelor condamnate."Conform motivarii sentintei de liberare conditionata, Floarea Alesu a arata judecatorilor, in ultimul cuvant, ca a depus eforturi pentru reintegrare si a respectat regulile impuse in penitenciar. Nu a participat la activitati lucrative, fiind inapta, dar s-a implicat in activitati socio-educative. Ea a mai spus este bolnava si doreste sa fie alaturi de familia sa.Procurorul de sedinta a solicitat respingerea cererii de liberare conditionata formulate, avand in vedere antecedentele penale ale acesteia.Floarea Alesu fusese condamnata la 3 ani, 7 luni si 20 de zile inchisoare in dosarul angajarilor de la DGASPC Teleorman, dupa ce Inalta Curte a contopit pedeapsa cu o alta sentinta. Este vorba de o condamnare primita in 2015, de 3 ani inchisoare cu suspendarea pentru trafic de influenta. Ar fi primit spaga 10.000 lei si un lantisor din aur cu pandantiv, in valoarea de 757,97 lei, in schimbul unor promisiuni de interventii la un concurs de angajare pentru functia de inspector in DGASPC."Comportamentul acesteia de conformare in penitenciar este un comportament normal pentru o persoana cu o anumita pregatire. Simpla trecere a timpului in penitenciar nu poate duce in niciun caz la liberare conditionata," a explicat procurorul. El a solicitat respingerea cererii formulate si mentinerea termenului de reiterare de 3 luni.Avocatul fostei sefe DGASPC Teleorman a explicat ca aceasta a executat fractia obligatorie prevazuta de lege, in regim deschis. De asemenea, a achitat in integralitate obligatiile civile si cheltuielile de judecata."Condamnata a fost recompensata de sase ori si niciodata sanctionata, dand astfel dovezi temeinice de indreptare. A participat la activitati socio-educative. Persoana privata de libertate provine dintr-o familie legal constituita, este vaduva, pensionara, are studii superioare, 3 mastere si studii postuniversitare. Pe parcursul executarii pedepsei a mentinut constant legatura cu fiica si nepoata sa," a pledat apaartorul Floarei Alesu.Pentru a fi eliberata conditionat, Floarea Alesu trebuai sa execute cel putin 2/3 din durata inchisorii. Panala data de 3 decembrie 2020, ea a castigat 556 zile, la care se adauga 30 de zile executate ca urmare a aplicarii dispozitiilor din Legea 169/2017 a recursului compensatoriu, rezultand un total de 671 zile castigate si executate.Una dintre conditiile liberarii conditionate, fractia executa, era, asadar, indeplinita. Instanta a analizat si celelalte criterii."Din caracterizarea depusa, instanta retine ca pe perioada executarii pedepsei detinuta a participat la numeroase programe educationale, a desfasurat activitati lucrative, comportamentul sau fiind unul pozitiv.Instanta apreciaza ca aceasta a avut un comportament corespunzator pe durata executarii pedepsei, participand la programele educationale recomandate, dand astfel dovada ca a inteles normele institutionale, fiind recompensata de 6 ori si nefiind sanctionata," arata Judecatoria Ploiesti."Din cuprinsul caracterizarii depuse la dosar, instanta constata ca petenta a avut un comportament conform si a respectat rigorile detentiei.Mai mult, contrar celor sustinute de comisia pentru acordarea liberarii conditionate, instanta retine ca petenta este suficient de integrata social si a achitat cheltuielile judiciare. Mai mult, achitarea cheltuielilor judicare nu este o conditie imperativa pentru acordarea liberarii conditionate, aceasta avand relevanta pentru stabiliirea comportamentului condamnatei.Instanta nu considera ca amanarea pentru un termen, scurt de 3 luni, are avea o relevanta in aprecierea comportamentului petentei, aceasta dand dovada ca a inteles rigorile sistemului carceral," motiveaza judecatorii.Avand in vedere toate aceste aspecte, luand in considerare si perioada de timp ramasa pana la expirarea duratei pedepsei, instanta a apreciat ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru liberarea conditionata, scopurile pedepsei aplicate fiind atinse cu privire la aceasta, astfel incat a admis cererea de liberare conditionata si a dispus liberarea condamnatei.