Liviu Dragnea spune că a fost constrâns în pușcărie să se vaccineze. „Nu mi s-a dat posibilitatea să decid”

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, 7 octombrie, într-o emisiune TV, că s-a vaccinat la Penitenciarul Rahova.

Fostul lider social-democrat susține că în detenție s-a îmbolnăvit de Covid și ulterior s-a vaccinat, altfel pierdea dreptul la muncă.

„Am fost vaccinat la Rahova. Nu m-am vaccinat, am fost vaccinat. Am avut și Covid în decembrie, anul trecut și în aprilie-mai mi s-au făcut cele două vaccinuri. Nu ai cum să nu le faci acolo. Nu mi s-a dat posibilitatea să decid, așa cum nu i s-a dat posibilitatea nimănui din sistem. Dacă nu te-ai fi vaccinat erai scos de la muncă. Eu de abia fusesem repartizat la muncă după nouă luni de izolare în celulă și nu am mai riscat”, a afirmat Liviu Dragnea la B1 TV.

Liviu Dragnea a vorbit joi seara, la B1 TV, despre dosarele DNA care îl vizează. În legătură cu dosarul privind vizita în SUA la inaugurarea lui Donald Trump, Liviu Dragnea a precizat că nu știe nimic despre acuzațiile procurorilor.

„Nu am fost de acord ca președinte al partidului să ajung în vreo țară pe baza activității de lobby a cuiva. Al doilea aspect, nu am cerut nimănui să plătească o firmă de lobby pentru a merge acolo. Am avut invitații în SUA mai multe pentru care nu am putut să dau curs. Ca și în alte țări. Ceea ce voi avea de spus voi spune în instanță. Ce vă pot spune va fi interesant”,a declarat Liviu Dragnea.

În legătură cu dosarul Teldrum, Dragnea a negat, în emisiunea de la B1 TV, prejudiciul reclamat de procurori.

„Nu m-au mai chemat procurorii. Se vorbea despre un prejudiciu acolo care de fapt este format din valoarea acelor drumuri. Acele drumuri există și au fost făcute, verificate și făcute foarte bine. Dacă acele drumuri există unde este prejudiciu de peste 20 de milioane de euro? Au fost bani europeni folosiți să se facă acele drumuri. Nu există nicio declarație a cuiva care să zică că eu l-am împins să facă ceva”, a mai precizat Liviu Dragnea.

