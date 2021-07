Reacția lui Ciolacu după ce Liviu Dragnea a spus ca ”PSD este un partid de operetă”: ”A avut un șoc”

”Sunt ferm convins că nu trece printr-un moment fericit şi nu a trecut nici până acum (...) E foate greu, să nu uităm că a plecat la închisoare din scaun de preşedinte al PSD şi din scaun de preşedinte al Camerei Deputaţilor, al treilea om în statul român. E uman să exste un şoc, e uman ca fiecare să avem supărările noastre. Nu cred că domnul Liviu Dragnea are un război cu Marcel Ciolacu , cu conducerea partidului sau cu PSD. Totuşi, şi partidul, şi Liviu Dragnea au oferit foarte multe. Sunt ferm convins că şi-a făcut o analiză a greşelilor personale”, a declarat Ciolacu la Antena 3.Acesta a adăugat: ”Nu cred că în acest moment este vreo dispută între PSD şi fostul lider al partidului Liviu Dragnea”.Întrebat dacă ieşirea lui Liviu dragnea din penitnciar va fi folosită de adversariipolitici, Ciolacu a afirmat: ”Adversarii politici, ţinând cont de degringolada şi din Guvern, din interiorul PNL , din interorul USR PLUS e posibil să folosească acest moment, dar nu cred că Liviu Dragnea va cădea în această capcană”.Fostul lider PSD Liviu Dragnea a ieşit din Penitenciarul Rahova joi, afirmând că a fost o perioadă doi ani şi două luni de suferinţă, abuzuri şi umilinţă, că se consideră deţinut politic . El a afirmat că PSD a devenit un partid condus de laşi.“Din păcate, nu există opozitie . PSD-ul a devenit un partid de operetă condus de oameni laşi. Toţi sunt”, a afirmat Dragnea.Întrebat cum a găsit PSD, Dragnea a replicat: ”Praf. Un partid fără personalitate”.Dragnea a menţionat că PSD nu mai e partid: “PSD nu mai e partid, e în buzunarele SRI-ului”.De altfel presedintele PSD Marcel Ciolacu a reacționat joi, 15 iulie, după ce fostul șef social-democrat Liviu Dragnea a fost eliberal din închisoare și a afirmat despre PSD că a ajuns „un partid de lași”."Îi urez multă sănătate domnului Liviu Dragnea. A fost o perioadă grea și cu siguranță acum are nevoie de liniște. Nu voi comenta declarațiile domniei sale. Este o persoană privată și are tot dreptul să își exprime opinii personale”, a afirmat Ciolacu pe Facebook Cu toate astea, Ciolacu tot i-a trimis un semnal fostului lider PSD, subliniind că „noul” PSD este preocupat de „problemele reale” ale romanilor.Partenera lui Liviu Dragnea, Irina Tănase, a declarat imediat după ce a aflat că fostul lider PSD va fi eliberat din închisoare, că este foarte fericită și va pleca spre Penitenciarul Rahova ”Sunt foarte fericită! Am început să plâng de fericire! Acum mă îmbrac și mă duc să-mi iau bărbatul acasă”, a spus Irina Tănase, la Antena 3.O reacție similară a avut și Codrin Ștefănescu, locotenentul loial al lui Dragnea, singurul care i-a rămas aproape în toată această perioadă.