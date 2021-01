Primul lider social-democrat care anunta ca Dragnea se intoarce in PSD, dupa eliberarea de la Rahova: "Vom recupera partidul din mana academistilor SRI"

Foto: facebook/ Codrin Stefanescu

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv in mai 2019 de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani si jumatate de inchisoare in procesul privind angajarile fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman.Fostul lider PSD poate fi liberat conditionat dupa ce executa o fractie de 2/3 din pedeapsa, potrivit prevederilor Codului Penal. Munca in penitenciar , participarea la programe si activitati educationale, dar si conditiile precare de detentie i-ar putea aduce zile de castig, care ar reduce acest termen."Au aparut zvonuri privind plecarea noastra la un alt partid! Sunt false! Eu cred in continuare ca ne vom recupera PSD-ul din mana academistilor SRI! Si ca vom reveni la mesajele publice pe care oamenii le asteapta de la noi.Ca vom deveni din partid-molusca si predat noii puteri, din nou partid al oamenilor curajosi! Iar Liviu Dragnea cand se va intoarce acasa, in primul rand trebuie sa se ocupe de sanatatea sa! E obligatoriu sa faca asta! Sper ca am lamurit acum situatia!", a scris Codrin Stefanescu, pe Facebook