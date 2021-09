Ce șanse sunt ca noul partid din jurul lui Liviu Dragnea să aibă succes. „Nu întâmplător a venit cu atacuri la conducerea PSD”

Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că se va implica la succesul unui nou partid fondat de către Codrin Ștefănescu și alți foști social-democrați, născut „practic din lacrimi, din deznădejde şi din suferinţă”. Cu toate astea, mai mulți analiști contactați de Ziare.com se îndoiesc de succesul noului proiect politic.

Potrivit lui Liviu Dragnea, partidul a fost fondat de către patru „oameni obișnuiți”, în colaborare cu fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu și că obiectivul său este "bunăstarea românilor”. Fostul președinte PSD a adăugat apoi că prima discuție pe acest subiect a avut-o în octombrie, cu Codrin Ștefănescu, care i-ar fi spus că „simte nevoia să sprijine apariţia unui nou partid, un partid care să nu mai fie măcinat de compromisuri interne, de oameni care n-au curaj, de acoperiţi, de oameni infiltraţi, de tot felul de interese împletite care până la urmă care distrug un partid sau îl lasă acolo unde trebuie să fie, 20%, ca să fie mai multe”.

Dragnea a adăugat apoi că a fost de acord să sprijine partidul cu „toată experiența mea politică” și că a început să facă demersuri în justiție pentru a se lămuri dacă poate sau nu să activeze politic.

În ce privește succesul noii formațiuni - Alianța pentru Patrie, el va depinde într-o măsură și de viitoarea structură guvernamentală și parlamentară care se va forma după congresele USR PLUS și PNL, explică analistul politic Radu Delicote. Totodată, el notează că povestea este una asemănătoare cu momentul în care Victor Ponta s-a desprins din PSD, însă avântul său inițial nu a fost îndeajuns. Astfel, adaugă politologul, Alianța pentru Patrie nu are aceeași mașinărie de comunicare cum există la PSD, PNL, USR PLUS sau chiar AUR.

Sociologul Mircea Kivu este mai tranșant și precizează că inițiativa fostului președinte PSD este sortită eșecului. „Liviu Dragnea nu are decât trecut. Implicit, nici partidul ăsta nu are niciun viitor. Nu mai există viitorul lui Dragnea. S-a terminat, gata”, a afirmat sociologul.

Bătălie pe aceeași felie

Cu toate că Liviu Dragnea a declarat că Alianța pentru Patrie nu este un partid naționalist sau anti-european, programul politic al noii formațiuni dovedește contrariul. Pe site-ul partidului se arată că proiectul va susține „patria, familia, identitatea și mândria națională, bunăstarea fiecărui român și valorile istorice tradiționale, culturale, morale și religioase ale poporului român”, precum și că formațiunea dorește să proiecteze „un model de societate în spiritul mândriei naționale”, model „românesc de conviețuire etnică și confesională, respingând orice alt de discriminare a poporului român, indiferent din partea cui ar veni”.

Altfel spus, formațiunea merge pe același timp de discurs pe care Liviu Dragnea îl avea în 2019, înaintea alegerilor europarlamentare. Analiștii contactați de Ziare.com au evidențiat că latura naționalistă devine din ce în ce mai îngrămădită, odată cu AUR, PSD, dar și tabere din PNL sau USR PLUS.

Alianța pentru Patrie ar putea însă să speculeze „cartofii fierbinți” ai actualei guvernări, cum ar fi prețul la energie electrică și gaz, pandemia și lipsa de viziune comună a clasei politice, mai explică Radu Delicote, adăugând că partidul lui Dragnea are șanse să se afirme la următorul reset politic.

„Nu văd un proiect comun în momentul de față asumat de toate partidele politice. Nu văd un discurs despre o idee generală care ar putea să fie îmbrățișată de toate partidele politice. Asta îmi arată că ne îndreptăm ușor către un reset. Cum va arăta resetul ăla, cum se va manifesta, că e sub forma de alegeri anticipate, va intra și partidul lui Liviu Dragnea, că e sub formă de moțiune de cenzură sau demiteri la nivel înalt, nu-mi dau seama. Sunt multe variabile de care trebuie să ținem cont și care vor da direcția următoare”, a adăugat analistul.

Nemulțumiții tăcuți din PSD

Prima reacție din PSD la vestea că Liviu Dragnea îți face un nou partid a venit de la purtătorul de cuvânt al formațiunii, Radu Oprea, care amintește că toate încercările din trecut au eșuat. Totodată, înaintea de dezvăluirea lui Dragnea, întrebat pe acest subiect, actualul lider al PSD Marcel Ciolacu l-a ironizat pe acesta din urmă. „Deci ar fi al treilea preşedinte, nu? Că şi Mircea Geoană şi-a făcut partid, şi Victor Ponta. Acum, dacă doi n-au reuşit, să încerce şi al treilea, nu? Poate reușește", a declarat Ciolacu într-un interviu la Radio Guerrilla.

Întrebat dacă noul partid al lui Dragnea ar putea să rupă din PSD, politologul Alfred Bulai a afirmat că sunt puține șanse, deoarece în momentul da față formațiunea lui Ciolacu se află într-o situație ideală, în opoziție, și cu un scor bun în sondaje. „Nu știu câți lideri importanți din PSD sau din afară i s-ar putea alătura lui. E o discuție despre capacitatea lui organizatorică care este reală”, a mai notat Bulai.

De cealaltă parte, Radu Delicote consideră că deși Liviu Dragnea nu mai are pârghii administrative prin care să aibă ce oferi, cunoștințele de politică administrativă ale fostului lider PSD l-ar putea ajuta să atragă membri și din alte partide. Totodată, analistul mai arată că deși în presă nu apar prea multe exemple, în PSD există o serie de nemulțumiți și că nu sunt surprinzătoare atacurile lui Dragnea la actuala conducere a social-democraților.

„Există o serie de nemulțumiți în PSD, sunt bine ținuți la adăpost de reflectoarele presei. Nu vedem conflicte interne, nu vedem aripi diferite, supărări șamd., acum se întâmplă în momentul de față. Dar nu e obligatoriu să rămână așa. Nu în mod întâmplător a venit Liviu Dragnea cu atacuri la leadership”, a conchis Delicote.

