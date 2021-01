Sociologul Mirel Palada: Trump are soarta lui Dragnea. Putea sa schimbe sistemul, acum ii inchid ei gura

Postarea lui Mirel Palada

Intr-o postare pe Facebook , acesta afirma ca Trump, cat a avut puterea in mina, "a avut reticente in a schimba sistemul spre a-l domestici.""Acuma ii inchid ei gura lui. In razboi nu exista mila," conchide Mirel Palada."Trump are soarta lui Dragnea. Cit a avut puterea in mina, a avut reticente in a schimba sistemul spre a-l domestici. Serviciile secrete, justitia, mass media, inclusiv social media - oricum, intre cele trei domenii mentionate exista o suprapunere semnificativa.Daca avea putere cu adevarat, le inchidea gura, ii neutraliza, ii controla. Putea sa faca asta. N-a facut-o. Acuma ii inchid ei gura lui. In razboi nu exista mila. Cui ii e mila e un prost si merita sa piarda. Iar in momentul de fata incet incet, pas cu pas, incepe sa nu mai fie nici o diferenta intre politica si razboi.Ghinion."