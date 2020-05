Clotilde Armand: Alo, DNA! In plina pandemie, PSD umple conturile TEL DRUM cu peste 100 milioane lei

Ziare.

"M-am uitat din nou prin SICAP si am decoperit cum Consiliul Judetean Teleorman i-a atribuit in data de 6 mai 2020 firmei TEL DRUM, controlata de Liviu Dragnea, un contract in valoare de... tineti-va bine:Inchisoare, carantina, nu mai conteaza... TEL DRUM plombeaza. Trebuia sa fie in insolventa dar uite ca le merge bine treaba. Alo, DNA?", a scris pe Facebook Clotilde Armand.Luni, Clotilde Armand a dezvaluit tot pe Facebook faptul ca PSD, prin intermediul primarului sectorului 5, Daniel Florea, alimenteaza cu bani publici firma sociologului Marius Pieleanu.