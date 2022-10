Fiul lui Liviu Dragnea si-a deschis o noua firma Salcia. In vara, firma initiala a fost controlata intr-un dosar de evaziune

Fiul liderului PSD Liviu Dragnea, Valentin Stefan Dragnea, a infiintat o noua firma cu denumirea Ferma Salcia, adaugand in denumire si cuvantul "Production", avand sediul tot in Teleorman.

In vara anului trecut, ferma de porci Salcia din judetul Teleorman a fost subiectul unor perchezitii efectuate de procurorii din Parchetul General intr-un dosar de evaziune fiscala in care reclama un prejudiciu de peste 9 milioane de euro.

Administratorul firmei Ferma Salcia SA, Ilie Liviu Dragne, a fost trimis in judecata in octombrie 2017 in acest caz. Initial, el a fost pus sub acuzare pentru complicitate la evaziune fiscala, insa procurorii au decis sa-l trimita in judecata pentru folosirea, cu rea-credinta, a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu.

Valentin Stefan Dragnea a fost actionar majoritar la Ferma Salcia, dar si-a cedat actiunile la inceputul anului 2017.

Ce este noua firma

Noua firma, Ferma Salcia Production, a fost infiintata in urma cu circa doua saptamani si are ca obiect de activitate produsele din carne, scrie Profit.ro.

In luna noiembrie, Ferma Salcia si-a prescris datoriile catre aproape 30 de furnizori, in cuantum total de 3,1 milioane lei, scotand aceste datorii prescrise din evidenta contabila.

