Liviu Dragnea contesta in instanta retragerea dreptului la munca

Sanctiunea i-a fost aplicata liderului PSD in consecinta interviului dat fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, acum jurnalist la Realitatea Plus, pe skype. Interviul a insemnat o reintrare a lui Dragnea, din inchisoare , in jocurile politice din PSD fiind difuzat cu o zi inainte de punerea sa sub acuzare in dosarul Tel Drum , in care a fost citat ca inculpat si nu ca suspect, ca pana acum.Liviu Dragnea a fost sanctionat cu retragerea dreptului la munca, pentru ca nu a primit dreptul de a acorda vreun interviu din inchisoare , dar s-a prevalat de dreptul pe care orice detinut il are in pandemie de a purta convorbiri cu apropiati si membri ai familiei pe skype.Dreptul la munca este un beneficiu care aduce dupa sine, pe langa antrenarea in activitati in timpul perioadei de detentie, reducerea pedepsei.Fostul presedinte al PSD, condamnat pentru coruptie la trei ani si sase luni de inchisoare pe 27 mai 2019 in dosarul angajarilor fictive de la Directia de protectie a copilului Teleorman.