Tel Drum deszapezeste si in aceasta iarna judetul Teleorman, pentru 20 de milioane de lei. Compania este in insolventa si este judecata pentru fraude europene

Sursa: SEAP

Care este situatia Tel Drum

Contractul "Intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Teleorman in perioada 2017 - 2021", in valoarea de 80 de milioane de lei, a fost incheiat pe 3 octombrie 2017. Anual sunt incheiate contracte subsecvente, astfel compania a primit cate 20 de milioane de lei in 2017, 2018 si 2019. In baza acordului cadru, firma a primit, pana acum, 60 de milioane de lei.Detalii despre incheierea ultimul acord cadru au fost postate pe platforma de achizitii publice. Anuntul despre incheierea contractului a fost remarcat de europarlamentarul Clotilde Armand , primarul ales al Sectorului 1. Ea a facut trimitere la sumele incasate de firma Tel Drum in ultimii trei ani."Verificam niste achizitii publice facute de PSD prin SICAP si am dat de asta: Tel Drum a mai primit ieri niste milioane bune de la Consiliul Judetean Teleorman. 60.367.072 lei pentru. Curata insolventa la Tel Drum ...," arata Clotilde Armand, intr-o postare pe Facebook Societatea Tel Drum este in stare de insolventa si este trimisa in judecata pentru fraude cu bani europeni.Procurorii DNA mai au pe rol o ancheta , in care acuza ca societatea ar fi controlata prin interpusi de catre fostul lider PSD Tel Drum este acuzata de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu. La solicitarea DNA , magistratii de la Tribunalul Bucuresti au decis interzicerea procedurii de dizolvare sau lichidare a societati Tel Drum.