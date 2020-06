Bani din Fondul de Rezerva pentru PNDL. 500 de milioane de lei pentru programul de investitii infiintat de Liviu Dragnea

Ziare.

Astfel, suma de 500.000.000 lei, reprezentand credite bugetare prevazute in Hotararea de Guvern, va asigura continuitatea derularii programului in perioada imediat urmatoare, prin onorarea solicitarilor de transfer inregistrate de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei Publice, de la beneficiari.De la inceputul anului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aprobate credite bugetare in cuantum de 3.200.000 mii lei, care au fost repartizate astfel:- 460.000 mii lei pentru PNDL etapa I;- 2.740.000 mii lei pentru PNDL etapa a II-a."Programul are ca obiectiv general echiparea unitatilor administrativ-teritoriale cu toate dotarile tehnico-edilitare, de infrastructura educationala, de sanatate si de mediu, sportiva, social-culturala si turistica, administrativa si de acces la caile de comunicatie. MLPDA transmite beneficiarilor sa continue lucrarile si sa nu faca nicio derogare de la a lucra calitativ intrucat toate solicitarile la plata vor fi supuse controalelor", a transmis Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei."Guvernul Ludovic Orban sustine investitiile locale pentru ca toate comunitatile trebuie sa beneficieze de proiecte de dezvoltare. Datoria noastra, la MLPDA, este sa ne onoram angajamentele fata de cei care au muncit corect si au predat lucrarile conform termenelor si conditiilor contractuale. Toate platile pe care le-am facut si le vom face pe viitor se vor face in urma unor verificari riguroase pentru ca banii de la bugetul ministerului sa ajunga la cei care au executat lucrarile conform contractelor", a declarat ministrul Ion Stefan Programul national de dezvoltare locala (PNDL) aprobat prin OUG nr. 28/2013, a fost conceput in vederea sustinerii de catre stat a autoritatilor administratiei publice locale prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in vederea implementarii proiectelor de dezvoltare si imbunatatire a infrastructurii locale.