Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Sinaia, ca nu a fost de acord cu excluderea din partid a lui Victor Ponta si a sustinut ca excluderea din partid a lui Marian Vanghelie, dar si cea a lui Mircea Geoana au fost decizii gresite.

Chestionat, dupa sedinta CExN, de ce nu a fost de acord cu excluderea lui Victor Ponta din PSD, Liviu Dragnea a raspuns: "Pentru ca sunt consecvent".

"Am spus de la inceput ca nici nu am de gand sa cer lucrul acesta, am si rupt acea intentie de demisie si le-am spus si colegilor mei ca nu cred ca asta e problema noastra acum. Imi asum eu sa fiu injurat si jignit. Nu vrem sa introducem aceasta problema in dezbaterea partidului", a raspuns liderul PSD.

Dragnea a sustinut ca si in cazul lui Valeriu Zgonea a avut aceeasi pozitie, dar acum si-a impus autoritatea in partid si nu le-a dat mana libera colegilor sa decida in privinta unei posibile excluderi a lui Ponta din formatiune.

Ads

"Si in cazul lui Valeriu Zgonea am avut aceeasi pozitie. Numai ca acum mi-am impus autoritatea. Atunci am iesit din sala, am lasat colegii, eu cerandu-le sa nu ajungem la excludere, pentru ca eu greu sustin sau initiez excluderea unui membru de partid, indiferent care ar fi acela", a completat presedintele PSD.

El a reiterat faptul ca atat excluderea din partid a lui Mircea Geoana, cat si a lui Marian Vanghelie au fost niste greseli. "Am spus acum ceva timp ca excluderea lui Mircea Geoana a fost o greseala. Si excluderea lui Marian Vanghelie a fost o greseala. Cand excluzi un membru de partid, pierzi un coleg. Trebuie sa faca lucruri mult prea grave", a conchis Liviu Dragnea.

Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a solicitat, in cadrul sedintei Comitetului Executiv National, excluderea din partid a lui Victor Ponta, dar liderul formatiunii, Liviu Dragnea, nu a dorit sa supuna la vot aceasta propunere.

Ads

Potrivit surselor social-democrate, propunerea de excludere din partid a lui Victor Ponta a fost facuta in conditiile in care atacurile lansate de fostul premier "nu il vizau numai pe Liviu Dragnea, ci pe toti membrii formatiunii".

Ponta a declarat marti, la Parlament, ca nu este nevoie sa il excluda cineva din partid, in conditiile in care el este dispus sa ii mai trimita o data demisia lui Liviu Dragnea, pentru "a nu intra in circul acesta".

Citeste mai multe despre scandalul din PSD:

Ads