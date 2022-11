Cum a ajuns manelistul Liviu Guță prieten cu Iker Casillas: „E fratele meu!”

O legătură mai puțin obișnuită s-a creat între cântărețul de manele Liviu Guță și fostul portar de la Real Madrid și naționala Spaniei, Iker Casillas.

Guță susține că e prieten cu fostul mare fotbalist, pe care l-a cunoscut în America. „M-am împrietenit cu Iker Casillas. E prietenul meu, e fratele meu. Mă și urmărește pe Instagram. Mi-a dat mesaj de ziua mea. Am cântat la niște prieteni, un om mare în America, în Las Vegas. Soția respectivului este româncă. M-am simțit ca în Rai.

Au fost mulți acolo, Britney Spears, mulți. Am cântat în engleză. Să vezi cum aplaudau toți. După asta, am plecat în California cu Iker, cu toată lumea, am stat, am băut”, a povestit Liviu Guță în cadrul podcastului „ZigZag”, citat de as.ro.

Casillas este unul dintre cei mai titrați fotbaliști din istorie, campion mondial în 2010 și european în 2008 și 2012 cu naționala Spaniei, de trei ori câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid, echipă la care a mai cucerit multe alte titluri.

