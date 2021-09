Ionuț Moșteanu, întrebat despre răul cel mai mare între PSD și Cîțu: Premierul trebuie să plece; Cred că nu are curaj să demită miniștrii USR PLUS VIDEO

„Am lucrat pe textul moțiunii, am trimis o propunere de text către George Simion . Așteptăm să vedem ce observații mai sunt și azi vom avea un text finalizat.Fac un apel la premierul Cîțu și ministrul interimar Lucian Bode să renunțe la practicile pesediste de la MJ. A fost schimbat directorul departamentului de avizare pentru că nu a avuzat programul Anghel Saligny. E inacceptabil”, a declarat Ionuț Moșteanu.Acesta a afirmat apoi că „singura grabă” a adoptării programului Angle Saligny este lupta internă din PNL . De aceea, susține Moșteanu, Cîțu ar trebui să demisioneze de la fruntea Guvernului, adăugând apoi că miniștrii USR PLUS nu vor participa la ședința de guvern de azi, unde ar urma să fie adoptat programul.„Doar dânsul are o urgență. Nu e absolut nicio urgență. Se grăbește pentru a-și aduna voturile la congres . Nu vrem să aruncăm niciun leu pe fereastră dni banii românilor”, a relatat Moșteanu.Întrebat ce va face USR PLUS dacă Florin Cîțu va demite miniștrii formațiunii, deputatul a subliniat că „eu cred că n-are curaj”.Mai departe, Moșteanu a confirmat că a purtat discuții informale cu PSD în privința moțiunii de cenzură împotriva lui Cîțu, și, întrebat care e „răul cel mai mic” dintre PSD și premier , deputatul USR a sugerat către premier.Răul cel mai mare este să rămână la Palatul Victoria Florin Cîțu, un om care nu știe ce să facă cu puterea dată de Parlament”, a mai afirmat Moșteanu.