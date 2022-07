Fostul sindicalist Liviu Luca - „omul de paie” al lui Sorin Ovidiu Vîntu în acționariatul PetromService (PSV) - a vorbit în instanță, miercuri, 27 iulie, despre cum „tătucul FNI” i s-a lăudat că a dat mită la vârful Fiscului pentru o rambursare ilegală de TVA de aproape 230 de milioane de lei.

Liviu Luca a fost adus din penitenciar la Curtea de Apel București, unde a fost audiat ca martor în dosarul de luare de mită al lui Șerban Pop, fost vicepreședinte al Fiscului, pe care procurorii DNA îl acuză că ar fi cerut o mită de 5 milioane de euro de la Sorin Ovidiu Vîntu - din care a primit 2,5 milioane - pentru reambursări ilegale de TVA către PSV.

Trebuie spus că Liviu Luca are o pedeapsă de 10 ani de pușcărie, rezultată în urma contopirii a patru condamnări legate de afacerile lui SOV.

Potrivit unor surse judiciare, în acest dosar cei care l-au „dat în primire” la DNA pe Șerban Pop sunt Sorin Ovidiu Vîntu și unul dintre oamenii lui „de bază” Zizi Anagnastopol, fost director al Petromservice (PSV).

Șerban Pop mai are un dosar pe rolul Curții de Apel București (CAB), cel în care este judecat alături de afaceristul Horia Simu pentru trafic de influență, în legătură cu închiderea Dosarului Cuprom de pe rolul DIICOT. În acest dosar era vizată și fosta șefă DIICOT, Alina Bica, dar aceasta a obținut achitarea la ICCJ. Dosarul se rejudecă acum pe rolul CAB doar cu Simu și Pop în calitate de inculpați, iar o decizie va fi pronunțată pe data de 1 august.

Liviu Luca: Eram acționar majoritar, dar cu acțiunile gajate de SOV

În schimb, dosarul mitei lui Șerban Pop de la SOV este la primele termene de judecată, după încheierea procedurii de cameră preliminară, iar acum a fost chemat în fața instanței Liviu Luca. Iată cum a decurs audierea lui în sala de judecată:

Judecător: Ați fost chemat ca martor în legătură cu o pretinsa faptă de luare de mită săvârșită de vicepreședintele ANAF din 2008 (n.r. – Șerban Pop), mită dată de societatea PetromService (PSV), controlata de Vîntu Sorin Ovidiu pentru a fi rambursată o anumită sumă cu titlul de TVA nedatorat. Mențineți declarațiile?

Liviu Luca: Absolut deloc nu mai țin minte despre ce e vorba!

Judecător: Ați spus că ați auzit de la Sorin Ovidiu Vîntu că e dispus să dea mită pentru PSV.

Liviu Luca: Nu știu dacă Vîntu a dat sau nu mită în legătură cu activitatea PSV sau pentru rambursarea TVA.

Procuror: Să precizeze ce calitatea a avut între anii 2004 și 2008 la PSV. Să descrieți împrejurările în care ați ajuns acționar majoritar PSV.

Liviu Luca: Am avut 2.000 de acțiuni la PSV și am fost consilier personal al directorului PSV.

Procuror: Este adevărat că ați fost acționarul majoritar al unei societăți care deținea pachetul majoritar de acțiuni la PSV?

Liviu Luca: Elba Hold a fost controlată mai târziu de o societate unde eram eu eram acționar majoritar, dar acțiunile erau gajate de către SOV. Până la urmă, eu eram acționar majoritar la PSV, dar acele acțiuni erau gajate de Vîntu, pentru că acesta împrumutase bani pentru majorarea capitalului social al PSV.

SOV folosea diateza pasivă când vorbea despre mită: „S-a dat”

Procuror: I s-a adus la cunoștință în 2008 despre tranzacția dintre PSV și SC Petrom? Despre solicitarea lui Pop Șerban de a i se plăti bani?

Liviu Luca: Nu avea cum să plătească PSV (n.r. – acei bani cu titlul de mită).

Judecător: Vă întreb altfel. V-a spus SOV în 2008 că Pop Șerban voia mită?

Liviu Luca: El a spus ca da, că s-a dat (n.r. – mită). Nu a spus că a dat el, ci că s-a dat. Abia după ce către PSV s-a restituit TVA-ul am aflat de la SOV ca s-a dat mită pentru asta, dar nu am fost interesat să aflu detalii.

Procuror: A pronunțat Sorin Ovidiu Vîntu numele lui Șerban Pop?

Liviu Luca: Nu pot să bag mâna în foc, cred că da. Nu pot să dau detalii. Cred că Sorin Ovidiu Vîntu a precizat numele lui Pop Șerban ca fiind cel care a luat mita.

Procuror: V-ați întâlnit cu Șerban Pop în 2008?

Liviu Luca: Nu știu cum arată Șerban Pop și nu cred să mă fi întâlnit cu acesta singur sau cu Sorin Ovidiu Vîntu.

Procuror: Ați fost cu Sorin Ovidiu Vîntu în Deltă?

Liviu Luca: Cu Vîntu am fost de multe ori în Deltă!

Procuror: Cine era Mădălina Marcoci și ce calitatea avea la PSV?

Liviu Luca: Se ocupa de zona juridică, era un fel de filtru.

Procuror: Care a fost implicarea acesteia în rambursarea TVA?

Liviu Luca: Nu numai ea, a lucrat tot departamentul juridic, zona financiară, cele câteva societăți de avocatura ale PSV.

Procuror: Erați la curent cu demersurile?

Liviu Luca: Nu m-am ocupat personal de acțiunea de restituire a TVA, nu îmi amintesc să fi fost ținut la curent cu detaliile.

Fostul sindicalist, întristat că banii rambursați de stat se duc pe salarii

Procuror: Care era rolul dvs. în tranzacțiile din conturile PSV?

Liviu Luca: Zero. Dacă trebuia să semnez o hârtie, acea hârtie avea zero valabilitate. Nu aveam drept de a semna transferuri, dar puteam discuta despre transferuri. Dar nu am făcut-o în legătură cu recuperarea TVA.

Judecător: În ce sens puteați discuta?

Liviu Luca: Arăt că în Adunearea Generală a Acționarilor PSV eu votam pentru cele 2.000 de acțiuni pe care le dețineam, iar pentru acțiunile Elba Hold vota o casă de avocatură. E un mare mister cine e dispus așa. În procesul în care am fost condamnat la 6 ani am întrebat cine a dispus asta, dar nu s-a vrut să se afle.

Procuror: V-a spus Gheorghe Șupeală despre întâlnirile cu Șerban Pop?

Liviu Luca: Nu mi-a relatat Gheorghe Șupeală despre faptul că ar fi fost la sediul ANAF, deci nu pot să știu dacă a discutat sau nu cu Pop Șerban. Am aflat despre rambursarea TVA de la ANAF către PSV la o lună de zile după rambursare. Am aflat când a venit Șupeală la mine și mi-a zis că nu știe cum să protejeze aceste sume de angajații PSV care voiau pentru salarii, în contul datoriilor PSV pentru care ei, salariații, aveau hotărâri judecătorești. I-am spus: sunt banii statului, nu mă interesează, nu vreau să mă bag cu statul.

Procuror: Cine a dispus ca banii să meargă la Banca MKB din Ungaria?

Livu Luca: Faptul că banii PSV au fost transferați în Ungaria am aflat abia la DNA.

Procuror: Cine deținea societățile de tip offshore și dacă au fost folosite pentru mita lui Pop Șerban?

Liviu Luca: Știu că societatea Demera era controlată de SOV, pentru că am întâlnit-o și în alte tranzacții. Nu știu dacă a fost folosită la mită.

Avocat: A spus în două rânduri că societatea PSV nu avea cum să dea mită.

Liviu Luca: De ce ar da mită o societate, dacă nu era amenințată?

Judecător: De exemplu, ca să obțină rambursarea de TVA.

Liviu Luca: Oricum obținea. Consider că PSV nu a dat mită și nici nu avea interesul. Chiar mi-a părut rău că s-a rambursat TVA-ul pentru că a urmat avalanșa de executari silite din partea angajaților (n.r. – pentru salarii).

Avocat: Daca a fost cu SOV și Pop Șerban în Deltă.

Liviu Luca: Nu îl cunosc pe Pop Șerban.

Avocat: Daca a constatat ca SOV obișnuia să spună că dădea sume mari cu titlu de mită, pentru a afla ulterior că ceea ce susținea nu era adevărat.

Liviu Luca: Pot să spun altfel, SOV exagera foarte mult, fabula. Nu am de unde să știu însă dacă spunea că a dat mită, fără ca în realitate să o fi făcut.

Ce au reținut procurorii DNA în rechizitoriu

Prin rechizitoriul din 06.12.2021al DNA s-a dispus trimiterea în judecată a lui Șerban Pop pentru săvârşirea infractiunii de luare de mită.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că în in calitate de vicepreședinte al ANAF, a pretins, în cursul mai multor întâlniri, de la un denunțător, suma de 5.000.000 euro și a primit suma de 2.500.000 de euro.

Mita ar fi fost luată de Șerban Pop în patru tranșe succesive:

500.000 de euro, în data de 08.09.2008,

500.000 de euro în data de 06.10.2008,

1.000.000 de euro în data de 01.12.2008

500.000 EURO în data de 23.12.2008.

Șerban Pop ar fi luat banii în legatură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, respectiv, obținerea unor soluții fiscale individuale anticipate în ceea ce privește niște tranzacții între două firme, precum și urgentarea rambursării TVA-ului aferent în cuantum de 228.259.140 de lei.