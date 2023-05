Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a transmis, joi, un apel catre edituri, cerandu-le sa fie parteneri corecti ai sistemului educational si sa depuna manualele auxiliare pentru autorizare incepand de luni. Acesta a dat asigurari ca nu se pune problema ca auxiliarele sa fie eliminate.

"Incepand de luni pot fi depuse auxiliarele pentru autorizare. Nu se pune problema sa scoatem auxiliarele", a transmis Liviu Pop joi, dupa ce ministerul pe care il conduce a elaborat cele doua proiecte privind metodologia in acest domeniu.

"Astazi (joi - n.red.) am elaborat cele doua proiecte pentru aprobarea auxiliarelor, care sunt pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale, urmand ca saptamana viitoare, dupa aprobarea in Guvern, care prevede reorganizarea Consiliului National de Evaluare si Examinare, cel care va evalua toate auxiliarele din sistemul de invatamant, sa semnez aceste ordine. (...)

De saptamana viitoare, cei care au aceste auxiliare le pot depune pentru a fi validate sau aprobate", a transmis, printr-un mesaj video postat pe pagina de Facebook, ministrul Educatiei.

"Nu facem altceva decat sa punem in concordanta Legea Educatiei Nationale cu tot ceea ce inseamna auxiliare si mijloace de invatamant care vor fi folosite in sistemul de invatamant preuniversitar", a mai spus Liviu Pop.

Ads

"Am inteles semnalul pe care unele edituri, actori educationali, fosti ministru au incercat sa le (sic!) emita in spatiul public pe diverse canale. Nu vreau sa intru in aceasta polemica, pentru ca nu castiga sistemul educational", mai arata ministrul in inregistrare.

In continuare, acesta face un apel catre "editurile care incearca sa forteze nota sa se opreasca. V-a ajuns, stati linistiti, puteti fi parteneri corecti ai sistemului educational, nu parteneri incorecti! Elevii si profesorii din Romania au nevoie de auxiliare, dar acest lucru il decide profesorul de la clasa, alaturi de Asociatia de parinti si Consiliul profesoral".

Ads

Amintim ca, miercuri, scolile din intreaga tara au primit o circulara de la Ministerul Educatiei, in care se arata ca este interzisa folosirea manualelor auxiliare la clase.

Mai mult, profesorii care vor continua sa le foloseasca sunt amenintati, in acelasi document, cu "sesizarea organelor de stat".

Ministrul Educatiei a declarat, la inceputul lunii august, ca toate mijloacele de invatamant didactic auxiliar si curicular trebuie revizuite, motiv pentru care niciunul nu va mai fi valabil.

A.S.