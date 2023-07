Ministrul Educatiei: Suntem singurul stat din UE cu profesori necalificati, aproape 5.000

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, afirma ca Romania este singurul stat din Uniunea Europeana care mai are profesori necalificati, peste 4.700.

Prin programul de formare sustinut cu fonduri europene vor fi specializati toti in urmatorii trei ani, alaturi de cadre didactice care vor urma a doua sau chiar a treia specializare, de proiect urmand sa beneficieze in total 55.000 de profesori.

Liviu Pop a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Arad, ca Romania are "un numar nepermis de mare" de cadre didactice necalificate, care vor trebui sa urmeze cursuri de formare in urmatorii doi-trei ani.

"Avem 11 milioane de euro pentru formarea cadrelor didactice in a doua specializare sau chiar a treia specializare, pentru ca avem un numar nepermis de mare de colegi care sunt necalificati si ne dorim ca in doi-trei ani sa-i formam pe toti acestia, sa nu mai avem niciun necalificat in sistemul de invatamant preuniversitar (...) Suntem singurul stat din UE cu profesori necalificati.

Unii au terminat Matematica si predau alta specializare... Ii calificam pe acesti colegi, ca nu e vina lor", a spus ministrul.

El a precizat ca este vorba de peste 4.700 de profesori necalificati care predau in scoli.

Referitor la formarea profesorilor, Liviu Pop a spus ca de programele finantate de Uniunea Europeana vor beneficia in total 55.000 de profesori, in urmatorii trei ani.

"Avem cel mai mare proiect de formare, care este in prima luna de implementare, 55.000 de profesori vor fi formati in perioada urmatoare pe noile programe scolare, adica de la clasa pregatitoare pana la clasa a VIII-a", a spus ministrul.

Liviu Pop s-a referit si la normele personalului nedidactic si auxiliar din scoli, aratand ca dupa preluarea salarizarii la Ministerul Educatiei s-a efectuat o analiza, iar mii de angajati lucreaza cu mai mult de o norma si jumatate.

"Am descoperit ca in zona invatamantului pentru personalul nedidactic si didactic auxiliar sunt aproape 4.000 de persoane care au peste o norma si jumatate, dar sunt si persoane care au trei norme.

Daca mie imi spune cineva cum poate sa lucreze un om cu trei norme intregi intr-o zi... Eu am ramas blocat (...) Legea ne permite sa acordam plata cu ora pana la o norma si jumatate. Adica sa cumuleze nu mai mult de 12 ore intr-o zi", a spus ministrul, care a precizat ca se vor lua masuri pentru corectarea acestei situatii.

