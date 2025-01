Fiica lui Liviu Vârciu, de urgență la spital. Ce infecție i-au descoperit medicii: „Nu mai puteam să respir, a fost groaznic”

Liviu Vârciu a trecut prin momente groaznice după sărbători, căci fiica lui cea mare, Carmina, s-a simțit foarte rău și a fost nevoit să o ducă de urgență la spital. Tânăra de 23 de ani respira și vorbea cu greu, motiv pentru care a apelat la artist să o ducă la spital.

Carmina Vârciu a crezut, inițial, că este vorba de o răceală, însă durerile au devenit insuportabile, iar simptomele nu mai semănau cu cele de gripă sau COVID, ce suspecta ea să aibă în momentul în care s-a simțit rău. Ulterior, tânăra a ajuns cu Liviu Vârciu la spital, unde a fost internată pentru o săptămână, timp în care a primit tratament cu antibiotice.

Fiica lui Vârciu, internată de urgență din cauza unei infecții

„Am stat internată în spital aproape o săptămână, am zis că o iau razna acolo, acum sunt mai ok, dar mai am de urmat un tratament încă o săptămână. Totul a început cu frisoane, dimineață când m-am trezit nu mai puteam să respir, nu mai puteam să înghit, nici saliva, nu puteam să vorbesc.

Mi-a urcat durerea la ureche, la timpan, apoi la cap, a fost ceva groaznic. L-am sunat pe tata și l-am rugat să vorbească cu un medic, să merg, pentru am simțit că nu mai pot. Am mers la un control, a fost groaznic. Când m-au văzut doctorii mi-au spus că îmi trebuie internare, că am amigdalită acută.

Mi-au făcut tot felul de cocktail-uri intravenoase, mi-au făcut analize. Acum sunt mai bine, nu-i doresc nimănui să i se întâmple așa ceva, e groaznic să te simți neputincios, să simți că nu poți să te ridici din pat, să mănânci, e horror. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost mai grav și că am scăpat.

Este îngrozitor să te vezi pe patul de spital, cu branula în mână, atunci își dai seama că nu mai contează absolut nimic, doar să fii tu bine”, a declarat Carmina Vârciu pentru cancan.ro.

Ce este amigdalita acută

Amigdalita acută este o inflamație bruscă și de obicei severă a amigdalelor, care sunt două mase de țesut limfatic situate în partea din spate a gâtului. Această afecțiune este frecventă, în special la copii și adolescenți, dar poate apărea la orice vârstă.

Amigdalita acută este cauzată de infecții, cel mai adesea virale sau bacteriene

Infecții virale:

- Virusuri precum adenovirusul, virusul Epstein-Barr (mononucleoza infecțioasă), virusul gripal sau paragripal, și virusul rinovirusului (răceala comună) sunt cauze frecvente.

Infecții bacteriene:

- Cea mai frecventă bacterie implicată este Streptococcus pyogenes (streptococul beta-hemolitic de grup A). Aceasta este responsabilă de "angina streptococică", o formă severă de amigdalită.

