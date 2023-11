Liviu Vârciu, despre meseria fiicei sale: ”Bravo, tată, nu muncim, stăm pe internet, de ce să muncim”

Cunoscutul actor, cântăreț și prezentator Liviu Vârciu (42 de ani) are o fiică de 21 de ani, Carmina, care ale să-și construiască o carieră în social media.

„Fata mea face ce vrea cu viața ei, eu am totală încredere în ea. Știe părerea mea, o cunoaște. I-am zis ”dacă pe tine te face fericită, sunt și eu fericit, dacă nu o să te mai facă pe tine fericită, o să fiu și eu nefericit”. Și nu ar vrea să fiu eu nefericit.

Ai să râzi, dar chiar i-am zis ”bravo, tată, nu muncim, stăm pe internet, de ce să muncim, când avem TikTok?”. Ceea ce nu e chiar interesant și nici inteligent, pentru că munca e muncă și asta cu TikTok-ul...

Vin niște bani, dacă vin, că nu știu, n-am întrebat-o și nu e treaba mea. E majoră, e vaccinată, e o domnișoară în toată firea, are peste 18 ani. De la 18 ani, am zis ”te ajut cu ce vrei tu, nu vreau să știu ce faci, atât timp cât mă respecți””, a declarat Liviu Vârciu pentru cancan.ro.

„Mai fac vlog, blog, mai câștig un ban, nu mult, dar mă mai ajută și tata, și mama, cât sunt studentă, ca să mă axez doar pe facultate. Planul meu este să mă lansez și în muzică, dar nu cu tata. Vreau să am un debut singură, de impact, nu aș dori să am o primă piesă cu el. Pe viitor, da, mi-ar plăcea să cântăm și împreună. Am moștenit vocea lui, dar parcă eu cânt un pic mai bine. O să activez în zona asta, de dance, pop”, a spus Carmina despre planurile sale de viitor.

