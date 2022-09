Biroul unui secretar de stat, sală de examen pentru postul de șef al DGA. Cu ce notă a intrat Liviu Vasilescu pentru funcția pentru care a candidat singur

După ani de zile în care postul de director al Direcției Generale Anticorupție era ocupat doar prin împuternicire, de joi, 1 septembrie, acesta este ocpuat prin examen. Noul șef al DGA este de fapt fostul șef al instituției, chestorul principal de poliție Liviu Vasilescu.

Este fostul șef al Poliției Române care și-a dat demisia pe 1 septembrie 2020, în urma unui scandal legat de faptul legat de negocierea înmormîntării interlopului Emi Pian, ucis într-o încăierare în cartierul Giulești.

Câteva luni mai târziu, Liviu Vasilescu ajungea șef al Direcției Generale Anticorupție, prin împuternicire.

Acum a dat în sfârșit examen pe funcție. Nu a avut concurență astfel că probele s-au desfășurat în sediul Ministerului Afacerilor Interne, chiar în biroul șefului său, chestorul general Bogdan Despescu, secretar de stat, nr. 2 în MAI.

Nota obținută de Liviu Vasilescu este 8.50.

Sindicatul Europol: ”Vasilescu Liviu a fost singurul înscris în cursa predictibilă pentru funcția pe care o exercitase de mai mult de un an”

După examenul de ocupare a funcției de șef al DGA, Sindicatul Europol a postat pe site un material despre împuternicirile ilegale din cadul MAI.

”Flagelul împuternicirilor și desemnărilor a destabilizat și ultima formă de profesionalism din MAI. Indiferent de culoarea politică a ministrului care s-a aflat la conducerea acestui minister în ultimii ani, toți au fost tentați să își împuternicească pilele și relațiile pe funcții de conducere pentru care refuzau să organizeze concurs, tocmai cu scopul de a avea persoane aservite în funcții importante.

Sindicatul EUROPOL a efectuat o serie de demersuri în ultimii ani pentru a opri aceste ilegalități care au măcinat puternic structura organizațională a sistemului de poliție. Am organizat proteste tematice în fața MAI, am prezentat în mass media cazuri de prostituție profesională și de incompetență a unor șefi împuterniciți, am formulat plângeri penale (nesoluționate până în acest moment) sau chiar acțiuni în contencios administrativ pe „obligația de a face”.

De ce spunem că multe împuterniciri sunt ilegale? Pentru că începând cu anul 2016 prin OUG 21, pentru a limita interferența politicului în MAI – Poliție, dar și pentru a limita practica de a nu organiza concursuri, a fost introdusă în Legea 360/2002 privind Statutul polițistului obligația de a organiza concurs în maximum 1 an de la momentul vacantării funcției de conducere:

„27^16 (1) Polițistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii poate fi dispusă, cu acordul polițistului, pentru maximum 6 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului.”

Astfel, în toate cazurile pe care le știți în care nu s-a organizat concurs în acest interval de timp, sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de „abuz în serviciu” în sarcina conducătorului instituției”, transmite Sindicatul Europol.

Sindicaliții mai atrag atenția că ”la nivelul DGA nu a fost realizată nicio sesizare din oficiu cu privire la asemenea infracțiuni săvârșite de șefii unităților din MAI, în frunte cu ministrul”.

”În acest sens, ultimul demers al Sindicatului EUROPOL vizează funcțiile de conducere de la nivelul aparatului central al MAI unde la nivelul Direcției Generale Anticorupție – DGA, deși postul a fost vacantat în septembrie 2020, ministrul a împuternicit/desemnat ofițeri la conducerea structurii cu încălcarea art. 2716 din Legea 360/2002”, se mai arată în postare.

”Ultima persoană împuternicită timp de 1 an, prin acte administrative succesive, în perioada 27 mai 2021 – 27 mai 2022, și ulterior desemnată cu încălcarea prevederilor legale, a fost nimeni altul decât fostul șef al Poliției Române, Vasilescu Liviu, care a fost eliberat din funcție în septembrie 2020 după telenovela întâlnirii cu membri clanului Duduianu, la miez de noapte, într-o biserică.

După transmiterea unei adrese către MAI în 2 august (la care nu am primit răspuns până acum), în 6 august apare anunțul de concurs pentru ocuparea funcției de director general al DGA, în procedură rapidă.

Chiar dacă pe moment am avut satisfacția că am pus lucrurile în mișcare, la finalul perioadei de înscriere am resimțit puternic dezamăgirea faptului că sistemul este în continuare grav bolnav.

Și asta pentru că Vasilescu Liviu a fost singurul înscris în cursa predictibilă pentru funcția pe care o exercitase de mai mult de un an”, au mai transmis sindicaliștii.

Moartea lui Emi Pian a dus la demisia lui Liviu Vasilescu de la conducerea poliției

Liviu Vasilescu și-a anunțat demisia pe 1 septembrie 2020, într-o conferință de presă. Plecarea lui Vasilescu de la conducerea instituției venea în urma scandalului negocierilor cu interlopii în care a fost implicat, el fiind unul dintre capii poliției care au discutat noaptea cu membrii clanului Duduianu despre înmormântarea liderului Florin Mototolea.

Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a fost înjunghiat în dimineața zilei de marți, 4 august, de Richard Gheorghe Emanuel, potrivit informațiilor adunate până acum de anchetatori.

Mototolea a decedat ulterior la spital deoarece una dintre loviturile de cuțit i-a secționat artera femurală, bărbatul de 39 de ani nemaiputand fi salvat de medici.

Mototolea, ucis în răfuiala din Sectorul 6, era considerat unul dintre cei mai influenți interlopi din România.

