Cine este tânărul care s-a filmat agresând un livrator străin pe o stradă din București. Promova simboluri fasciste și naziste pe Facebook VIDEO

Vineri, 29 August 2025, ora 09:36
2384 citiri
Cosmin Tudoran, tânărul care a agresat un livrator străin FOTO Facebook/Cosmin Tudoran
Agresorul livratorului străin din București, conform informațiilor online, ar fi un tânăr în vârstă de 20 de ani care promovează pe rețelele sociale simboluri fasciste și naziste.
Pe conturile sale, tânărul, pe nume Cosmin Tudoran, a postat fotografii și clipuri cu fața acoperită de o mască, având asupra lui arme albe. Acesta promovează pe internet simboluri fasciste, precum crucea Mișcării Legionare sau svastici pictate cu iconografie ortodoxă.
În luna februarie, Tudoran și-a pus svastica nazistă ca fotografie de profil la contul de Facebook, scrie captura.ro, potrivit Digi24.
Aresorul folosește mai multe alias-uri precum „oxgn1312”, „oxygen”, „enciclopedie”, „boss1243” și „oxynel”.
Trecut dificil
Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că autorul atacului ar fi fost un copil instituționalizat, care a crescut fără părinți, iar „mama” pe care spunea că vrea să o sune atunci când a fost imobilizat de polițistul aflat în timpul liber este, de fapt, o femeie care l-ar fi avut în grijă.
Cosmin Tudoran ar avea unele probleme emoționale și ar munci ca paznic la un magazin care comercializează articole de îmbrăcăminte.
Cosmin Tudoran a fost arestat preventiv
Tudoran a fost reținut pentru 30 de zile, după ce a lovit un livrator de mâncare originar din Asia, în timp ce îi striga că este „un invadator” și că ar trebui „să se întoarcă la el în țară”. Incidentul a avut loc în cartierul Colentina din Sectorul 2 al Capitalei.
Agresorul a fost oprit de un polițist care se afla în apropiere. Incidentul a fost filmat chiar de agresor și a fost publicat ulterior de Marian Godină pe Facebook.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Livrator străin, bătut pe stradă în București
Agresorul livratorului străin din București, conform informațiilor online, ar fi un tânăr în vârstă de 20 de ani care promovează pe rețelele sociale simboluri fasciste și naziste.
Pe...
Polițistul Andrei Jianu, care a intervenit în apărarea livratorului străin agresat în București, a dat detalii despre cum au decurs evenimentele. Agentul povestește și ce l-a făcut să...
Tânărul de 20 de ani, din București, care a agresat pe stradă un livrator de mâncare originar din Bangladesh, se remarcase anterior pe Internet postând simboluri fasciste.
Agresorul, al...
Cseke Attila, unul dintre liderii UDMR, cataloghează drept ”de neconceput” ideea că un muncitor străin venit în România este atacat pe stradă şi aminteşte că milioane de români...
Ambasada Bangladeshului a reacționat după incidentul de marți, 26 august, când un livrator din această țară a fost lovit în București de un tânăr român. Diplomații au mulțumit...
Deputatul AUR Mohammad Murad spune că Dan Tanasă, colegul său deputat de la AUR „face o confuzie” între „imigrant” și „angajat” și este de părere că, dacă ar pleca din România...
Președintele României, Nicușor Dan, a intervenit și el în scandalul livratorului asiatic lovit de un tânăr român pe străzile Capitalei. Dan a condamnat "cu fermitate agresiunea asupra unui...
Deputatul Alexandru Muraru anunţă joi, 28 august, că a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, pentru incitare la ură, arătând că afirmaţiile publice ale acestuia,...
Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) a condamnat joi, 28 august, în cei mai fermi termeni, agresiunea incalificabilă la care a fost supus un livrator de origine asiatică, un...
Polițistul Andrei Jianu, cel care l-a imobilizat pe agresorul livratorului lovit miercuri, 27 august, în București, a povestit cum s-au întâmplat lucrurile.
”După terminarea programului...
Profesorul Cristian Preda a avut o reacție dură după incidentul în care un livrator de mâncare de origine străină a fost lovit în plină stradă de un bărbat care i-a zis să plece din...
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea spune, joi, că agresiunea la adresa livratorului străin nu probează un “val de ură” şi nici nu are legătură cu AUR. Acesta lasă să se...
Președintele AUR, George Simion, a intervenit în scandalul muncitorilor veniți din Asia în România.
Simion a distribuit inițial pe pagina sa de Facebook o postare în care sunt surprinși...
Deputatul AUR, Dan Tanasă, acuză o „regie” în legătură cu clipul apărut miercuri pe rețelele sociale în care un livrator străin a fost agresat de un român pe stradă. După ce numele...
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că delirul naţionalist şi poziţionările extremiste nu trebuie tolerate nici pe reţelele sociale şi nici în Parlament, el acuzând că...
Polițistul Marian Godină, cel care a făcut public cazul livratorului străin atacat de un bărbat pe stradă, a postat o imagine cu polițistul care l-a prins pe agresor.
"Agresorul...
Un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un polițist aflat în timpul liber, în timp ce agresa un cetățean străin, imaginile filmate de...
România are un deficit de forță de muncă, doar pentru domeniul infrastructurii, de 400.000 de lucrători, iar în topul preferințelor patronilor se află muncitorii nepalezi, pentru că...
Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a acuzat partidul lui George Simion că vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței, el afirmând că atacul la adresa...
Un tânăr român a lovit cu pumnul în față, absolut neprovocat, un livrator de mâncare de origine asiatică, aflat în timpul serviciului, apoi i-a spus curierului că este un "invadator" și...