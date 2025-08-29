Cine este tânărul care s-a filmat agresând un livrator străin pe o stradă din București. Promova simboluri fasciste și naziste pe Facebook VIDEO

Autor: Maria Mora
Vineri, 29 August 2025, ora 09:36
Cine este tânărul care s-a filmat agresând un livrator străin pe o stradă din București. Promova simboluri fasciste și naziste pe Facebook VIDEO
Cosmin Tudoran, tânărul care a agresat un livrator străin FOTO Facebook/Cosmin Tudoran

Agresorul livratorului străin din București, conform informațiilor online, ar fi un tânăr în vârstă de 20 de ani care promovează pe rețelele sociale simboluri fasciste și naziste.

Pe conturile sale, tânărul, pe nume Cosmin Tudoran, a postat fotografii și clipuri cu fața acoperită de o mască, având asupra lui arme albe. Acesta promovează pe internet simboluri fasciste, precum crucea Mișcării Legionare sau svastici pictate cu iconografie ortodoxă.

În luna februarie, Tudoran și-a pus svastica nazistă ca fotografie de profil la contul de Facebook, scrie captura.ro, potrivit Digi24.

Aresorul folosește mai multe alias-uri precum „oxgn1312”, „oxygen”, „enciclopedie”, „boss1243” și „oxynel”.

Trecut dificil

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că autorul atacului ar fi fost un copil instituționalizat, care a crescut fără părinți, iar „mama” pe care spunea că vrea să o sune atunci când a fost imobilizat de polițistul aflat în timpul liber este, de fapt, o femeie care l-ar fi avut în grijă.

Cosmin Tudoran ar avea unele probleme emoționale și ar munci ca paznic la un magazin care comercializează articole de îmbrăcăminte.

Cosmin Tudoran a fost arestat preventiv

Tudoran a fost reținut pentru 30 de zile, după ce a lovit un livrator de mâncare originar din Asia, în timp ce îi striga că este „un invadator” și că ar trebui „să se întoarcă la el în țară”. Incidentul a avut loc în cartierul Colentina din Sectorul 2 al Capitalei.

Agresorul a fost oprit de un polițist care se afla în apropiere. Incidentul a fost filmat chiar de agresor și a fost publicat ulterior de Marian Godină pe Facebook.

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

