Polițistul Andrei Jianu și o echipa de jandarmi, recompensați de MAI. Ce vor primi aceștia pentru intervențiile prompte

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a decis să recompenseze angajații care s-au remarcat, în ultima perioadă, în activitățile desfășurate în timpul misiunilor.

Astfel, Andrei Jianu, polițistul de la Secția 7, care, în timpul liber, a intervenit pentru prinderea individului care a agresat livratorul din Bangladesh, a primit o majorare salarială din dispoziția conducerii MAI, potrivit surselor G4Media.ro.

Acesta a intervenit, pe 26 august, în București, într-un incident în care un livrator din Bangladesh a fost victima unei agresiuni în zona Colentina. Acesta l-a somat și l-a imobilizat pe agresor, care a fost ulterior dus la poliție. Agresorul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Totodată, reprezentanții ministerului au luat această decizie și în cazul jandarmilor care au intervenit pentru imobilizarea unui bărbat care a bătut trei tinere în tramvaiul 32 din București.

Agresorul, în vârstă de 28 de ani, a lovit trei tinere într-un tramvai care circula în Sectorul 5 al Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 07:00, pe fondul unor divergențe verbale, cele trei tinere au fost agresate fizic de bărbat.

„Un echipaj al Jandarmeriei Capitalei, aflat în proximitate, a intervenit prompt, identificând și imobilizând persoana bănuită, aceasta fiind ulterior preluată de polițiști. Totodată, un echipaj medical a acordat îngrijiri uneia dintre victime”, au precizat reprezentanții poliției.

Ads