Un străin aflat la muncă în România a fost băgat în comă după ce a fost bătut cu un lemn. S-a întâmplat în aceeași zi în care un livrator a fost lovit cu pumnul în față

Un cetățean străin care lucra în România a ajuns la spital în comă după ce a fost bătut crunt cu o bucată de lemn la Cluj-Napoca, iar incidentul a avut loc chiar în 26 august, aceeași zi în care un livrator din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față în București. La fel ca agresorul din Capitală, clujeanul care a atacat un livrator a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au anunțat luni, 1 septembrie, că un bărbat este cercetat pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe.

„În esență, în sarcina inculpatului s-a reținut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea ferată de pe strada Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate, cetățean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui și al picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrijiri medicale”, au afirmat procurorii.

„În formularea propunerii de arestare preventivă, procurorul de caz a avut în vedere criteriile obiective de apreciere a pericolului pentru ordinea publică, precizând că inculpatul a comis fapta folosind un obiect contondent, lovind victima la nivelul capului, spatelui și al picioarelor. Ca urmare a loviturilor aplicate, s-a constatat că s-au produs leziuni pentru a căror vindecare vor fi necesare 40-45 de zile de îngrijiri medicale. Mai mult decât atât, potrivit înscrisurilor de la dosar, la acest moment, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supraviețuirii acesteia”, au mai afirmat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Lovit și după ce a ajuns la pământ

Ei au adăugat că bărbatul a dovedit prin modul de comitere a faptei că este o persoană extrem de agresivă.

„Totodată, inculpatul a lovit victima care se afla deja la pământ, fapt ce conferă faptei un grad de periculozitate extrem de mare și-l califică pe inculpat ca fiind o persoană extrem de agresivă. În plus, trebuie punctat și faptul că inculpatul a acționat într-o zonă ferită de ochii lumii, întunecată și a lovit un cetățean străin, aflat la muncă pe teritoriul României, după care l-a lăsat căzut, inconștient, fiindu-i indiferente urmările faptelor sale”, au mai precizat procurorii.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Cluj-Napoca, iar magistrații au decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

În aceeași zi, un cetățean din Bangladesh care făcea livrări cu o bicicletă, în București, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în țara lui, susținând că este un „invadator” și filmând agresiunea. Și în acest caz, agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Săptămâna trecută, polițistul Marian Godină a anunțat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violență, ură sau discriminare, susținând că parlamentarul a postat pe Facebook textul: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”.

Godină susținea că prin acest text Tanasă ”incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa”.

Parlamentarul AUR Dan Tanasă a venit cu o reacție după agresarea livratorului străin, pe o stradă din Capitală, el arătând că violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările sale, ca să existe, iar când spune că nu putem accepta importul de nesiguranță și de practici sălbatice, nu atacă pe nimeni pe criterii de origine, ci spune un adevăr de bun-simț.

