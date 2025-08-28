Cristian Preda, după incidentul legat de livratorul străin: „Dacă Tanasă nu e anchetat, alți rinoceri vor lovi oameni nevinovați”

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 14:29
Livratorul lovit cu pumnul în față - Foto Facebook, Marian Godină

Profesorul Cristian Preda a avut o reacție dură după incidentul în care un livrator de mâncare de origine străină a fost lovit în plină stradă de un bărbat care i-a zis să plece din țară. Preda consideră că acest tip de violențe se vor înmulți dacă nu sunt luate măsuri împotriva celor care lansează în spațiul public mesaje de instigare.

„Deputatul Tanasă vorbește cum vorbește fiindcă ancheta referitoare la asaltul Parlamentului, organizat de AUR în decembrie 2021, s-a împotmolit. Iar dacă Tanasă nu e anchetat după ce, la îndemnul lui, s-a ajuns la violență fizică, alți rinoceri vor lovi oameni nevinovați”, spune Preda.

Acesta se întreabă de ce nu sunt luate măsuri de către autorități pentru stoparea unor astfel de atitudini.

„AUR chiar a readus legionarismul în viața de zi cu zi. Nu e niciun procuror care să priceapă asta? Așteaptă toți o crimă?”, spune Preda.

Declarațiile vin după una dintre postările lui Dan Tanasă din ultima perioadă, care a fost asociată cu incidentul de miercuri, din Capitală.

Recent, Tanasă îndemna românii, pe pagina sa de Facebook, să nu accepte comenzi de la livratori străini, ci doar de la români.

„Refuzați comanda, dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, este textul publicat de deputatul și purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tanasă, care a stârnit indignarea și criticile a mii de români.

Miercuri, un livrator din București a fost agresat de un bărbat care i-a zis să plece înapoi la el în țară pentru că este un „invadator”. După ce livratorul a început să strige după ajutor, un polițist a intervenit și l-a imobilizat pe agresor. Agresorul a fost reținut și, ulterior, arestat preventiv.

Livrator străin, bătut pe stradă în București
