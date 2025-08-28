Primele declarații ale polițistului care a intervenit în cazul livratorului străin lovit pe o stradă din București. Ce i-a spus agresorul

Polițistul Andrei Jianu, cel care l-a imobilizat pe agresorul livratorului lovit miercuri, 27 august, în București, a povestit cum s-au întâmplat lucrurile.

”După terminarea programului de lucru, am observat un cetățean care era agresat de un altul. L-am somat pe agresor, iar acesta a început să fugă spre cealaltă parte a Colentinei. Colegii mei m-au auzit și au venit în ajutor”, povestește agentul.

Întrebat despre agresor, polițistul a spus că acesta a declarat că îi pare rău și nu se aștepta să fie văzut de cineva.

„Ulterior, acesta a fost dus la secție unde a fost dispusă reținerea și, ulterior, s-a decis arestarea preventivă”, a mai spus polițistul.

Acesta a povestit că a mai fost implicat într-un astfel de caz, altă dată, când era în afara serviciului.

”S-a mai întâmplat ca, atunci când veneam spre serviciu, un cetățean alerga, fiind fugărit de colegii mei și s-a nimerit să fiu acolo să-l prind”, povestește Andrei Jianu.

Andrei Jianu, agent la Secția 7 de Poliție, a intervenit în apărarea livratorului în momentul în care tocmai ieșise din tură.

După ce agresorul a fugit, polițistul l-a urmărit și l-a imobilizat rapid.

În tot acest timp, livratorul solicita venirea poliției, până când a fost liniștit de agent că el este de la poliție.

