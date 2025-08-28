Primele declarații ale polițistului care a intervenit în cazul livratorului străin lovit pe o stradă din București. Ce i-a spus agresorul

Joi, 28 August 2025, ora 14:56
1020 citiri
Agentul care a intervenit în apărarea livratorului străin FOTO Facebook/Marian Godină
Polițistul Andrei Jianu, cel care l-a imobilizat pe agresorul livratorului lovit miercuri, 27 august, în București, a povestit cum s-au întâmplat lucrurile.
”După terminarea programului de lucru, am observat un cetățean care era agresat de un altul. L-am somat pe agresor, iar acesta a început să fugă spre cealaltă parte a Colentinei. Colegii mei m-au auzit și au venit în ajutor”, povestește agentul.
Întrebat despre agresor, polițistul a spus că acesta a declarat că îi pare rău și nu se aștepta să fie văzut de cineva.
„Ulterior, acesta a fost dus la secție unde a fost dispusă reținerea și, ulterior, s-a decis arestarea preventivă”, a mai spus polițistul.
Acesta a povestit că a mai fost implicat într-un astfel de caz, altă dată, când era în afara serviciului.
”S-a mai întâmplat ca, atunci când veneam spre serviciu, un cetățean alerga, fiind fugărit de colegii mei și s-a nimerit să fiu acolo să-l prind”, povestește Andrei Jianu.
Andrei Jianu, agent la Secția 7 de Poliție, a intervenit în apărarea livratorului în momentul în care tocmai ieșise din tură.
După ce agresorul a fugit, polițistul l-a urmărit și l-a imobilizat rapid.
În tot acest timp, livratorul solicita venirea poliției, până când a fost liniștit de agent că el este de la poliție.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Livrator străin, bătut pe stradă în București
Polițistul Andrei Jianu, cel care l-a imobilizat pe agresorul livratorului lovit miercuri, 27 august, în București, a povestit cum s-au întâmplat lucrurile.
”După terminarea programului...
Profesorul Cristian Preda a avut o reacție dură după incidentul în care un livrator de mâncare de origine străină a fost lovit în plină stradă de un bărbat care i-a zis să plece din...
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea spune, joi, că agresiunea la adresa livratorului străin nu probează un “val de ură” şi nici nu are legătură cu AUR. Acesta lasă să se...
Președintele AUR, George Simion, a intervenit în scandalul muncitorilor veniți din Asia în România.
Simion a distribuit inițial pe pagina sa de Facebook o postare în care sunt surprinși...
Deputatul AUR, Dan Tanasă, acuză o „regie” în legătură cu clipul apărut miercuri pe rețelele sociale în care un livrator străin a fost agresat de un român pe stradă. După ce numele...
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că delirul naţionalist şi poziţionările extremiste nu trebuie tolerate nici pe reţelele sociale şi nici în Parlament, el acuzând că...
Polițistul Marian Godină, cel care a făcut public cazul livratorului străin atacat de un bărbat pe stradă, a postat o imagine cu polițistul care l-a prins pe agresor.
"Agresorul...
Un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un polițist aflat în timpul liber, în timp ce agresa un cetățean străin, imaginile filmate de...
România are un deficit de forță de muncă, doar pentru domeniul infrastructurii, de 400.000 de lucrători, iar în topul preferințelor patronilor se află muncitorii nepalezi, pentru că...
Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a acuzat partidul lui George Simion că vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței, el afirmând că atacul la adresa...
Un tânăr român a lovit cu pumnul în față, absolut neprovocat, un livrator de mâncare de origine asiatică, aflat în timpul serviciului, apoi i-a spus curierului că este un "invadator" și...
Analistul economic Andrei Caramitru explică, în stilul său tranșant, cum s-a ajuns ca un livrator nepalez, aflat în timpul serviciului, să fie lovit, fără niciun motiv, de un tânăr...