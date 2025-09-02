Procurorii extind ancheta în cazul tânărului care a agresat un livrator în București. Decizia, după postările acestuia de pe rețelele sociale VIDEO

Marti, 02 Septembrie 2025, ora 15:10
Cosmin Tudoran, tânărul care a agresat un livrator străin FOTO Facebook/Cosmin Tudoran
Anchetatorii au decis extinderea cercetărilor în cazul lui Cosmin Tudoran, tânărul care a agresat un livrator în București, pentru propagandă legionară. Decizia vine după ce procurorii au vizionat postările făcute de acesta pe rețelele sociale.
În continuarea comunicatului de presă nr. 13/VIII-3/2025 din data de 27.08.2025, prin care s-a menționat faptul că Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Poliția Sectorului 2 - Secția 7 Poliție, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. (2) și alin. (21) lit. c) C. pen. cu aplic. art. 77 lit. h) C. pen., constând în aceea că, la data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale, facem următoarele precizări:
La data de 02.09.2025 procurorul a dispus extinderea acțiunii penale față de inculpat cu privire la săvârșirea infracțiunii de utilizare în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. art. 4 alin. (2) din OUG nr. 31/2002, constând în aceea că:
La data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont, creat pe o platformă de socializare, inculpatul a distribuit un colaj video, nerestricționat vizualizării, în conținutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mișcării Legionare, precum și o imagine care îl înfățișează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceștia se aflau în fața a două drapele care redau svastica nazistă.
Cine este Cosmin Tudoran
Agresorul livratorului străin din București, conform informațiilor online, ar fi un tânăr în vârstă de 20 de ani care promovează pe rețelele sociale simboluri fasciste și naziste.
Pe conturile sale, tânărul, pe nume Cosmin Tudoran, a postat fotografii și clipuri cu fața acoperită de o mască, având asupra lui arme albe. Acesta promovează pe internet simboluri fasciste, precum crucea Mișcării Legionare sau svastici pictate cu iconografie ortodoxă, scrie captura.ro.
