Gheorghe Piperea, despre clipul în care „un derbedeu s-a luat de un biet lucrător": Nu vi se pare nimic suspect aici?

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 14:06
Gheorghe Piperea, despre clipul în care „un derbedeu s-a luat de un biet lucrător”: Nu vi se pare nimic suspect aici?
Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR FOTO Facebook/Gheorghe Piperea

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea spune, joi, că agresiunea la adresa livratorului străin nu probează un “val de ură” şi nici nu are legătură cu AUR. Acesta lasă să se înțeleagă că clipul ar fi o înscenare, spunând că „totul este filmat ca la carte şi, corolarul regiei, în câteva zeci de minute, filmul incidentului apare la tv, însoțit de mesajul “rasist” al parlamentarului AUR”.

”Văd că e invadată mass-media mainstream de ştiri şi opinii referitoare la “atacul rasist” asupra unui livrator de mâncare, asiatic de origine. Aşa-zisul atac, transformat deja în “val de ură”, este legat de o postare pe social media a unui parlamentar AUR. De aici avalanşa de clișee stupide cu care ne-am obișnuit: extremism, legionarism, partid care “trebuie” scos în afara legii. Unu, faptul că un derbedeu s-a luat de un biet lucrător al unei rețele de livrare de mâncare este condamnabil şi trebuie sancționat conform legii, pe bază de responsabilitate individuală. Dar faptul nici nu probează un “val de ură”, nici nu are legătură cu AUR”, transmite europarlamentarul AUR, într-o postare pe Facebook.

Gheorghe Piperea precizează că ”utilizatorii de clișee prostești ar face bine să se uite un pic mai atent la incident”.

”Un tip care se filmează sau se lasă filmat când îl apostrofează pe nepalez într-o engleză utilizată corect, cu cuvinte intenționat rostite clar şi apăsat; un polițist în afara orelor de program, care se afla pe acolo din întâmplare şi care rosteşte corect, procedural, somațiile legalmente necesare; o procedură de încătușare, cu punerea rapidă la pământ a derbedeului, care nu se opune arestării, dar are timp să spună că regretă; totul filmat ca la carte; şi, corolarul regiei, în câteva zeci de minute, filmul incidentului apare la tv, însoțit, desigur, de mesajul “rasist” al parlamentarului AUR; nu vi se pare nimic suspect aici?”, se întreabă Piperea.

Eurodeputatul mai scrie că ”AUR este un partid normal, decent, care se bazează pe valori ca familia, națiunea, libertatea şi toleranța”.

”Nu are nimic rasist sau extremist în program şi nici în acțiune. Altfel, nu aş fi aderat la statutul său. AUR, ca şi mine, consideră că e loc sub soare pentru toți, că nu există la modul rațional motive etnice, sociale sau economice de război, că orice om are dreptul la fericire şi bunăstare, mai ales când este rezultatul străduinței proprii. Deci, nu avem nimic contra migranților care se află în România legal”, spune Piperea.

”Cu toate acestea, nu putem accepta politica guvernamentală care preferă să umple spațiile goale din piața muncii cu migranți, în timp ce are posibilitatea de a dezvolta țara pentru a oferi slujbe decente cetățenilor români, inclusiv celor care au plecat la muncă în străinătate. De asemenea, nu putem rămâne insensibili la practica angajatorilor, mai ales cei din HORECA şi platformele de mâncare, care plătesc unor amărâți salarii de mizerie pentru a forța tinerii sau șomerii români să accepte salarii de mizerie. În plus, trebuie să ne raliem eforturilor pan-europene de combatere a migrației ilegale şi a sclaviei moderne. Chiar UE alocă fonduri consistente şi eforturi administrative vaste pentru întărirea granițelor externe ale UE şi neutralizarea comerțului cu migranți, noua formă de comerț cu sclavi”, menționează Piperea.

Parlamentarul AUR Dan Tanasă a venit, joi, cu o reacție după agresarea livratorului străin, pe o stradă din Capitală, el arătând că violența stradală din București şi din alte orașe nu are nevoie de postările sale, ca să existe iar când spune că nu putem accepta importul de nesiguranță şi de practici sălbatice, nu atacă pe nimeni pe criterii de origine, ci spune un adevăr de bun-simț.

